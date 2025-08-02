Россияне разбомбили стратегически важный мост в Херсоне
- 2.08.2025, 21:17
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Мост соединяет целый район с большой землей.
Российская армия нанесла бомбовый удар по одному из мостов в черте города Херсон, пытаясь отрезать от большой земли крупный район. Об этом в своем телеграм сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, пишет unian.net.
«Около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел», - написал он.
По словам Прокудина, кроме самого моста в результате удара также пострадали три частных дома и многоэтажка.
На момент этой публикации информации о пострадавших не было.