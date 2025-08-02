Сценарист Джеймса Бонда рассказал, каким будет новый фильм 2.08.2025, 21:19

Премьера ожидается в 2028 году.

Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт подтвердил, что станет автором сценария нового фильма о Джеймсе Бонде режиссера Дени Вильнев. В интервью BBC Radio 5 он признался, что участие в проекте — «давняя мечта», пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Это невероятная честь — получить приглашение работать над фильмом о Бонде. Я не могу дождаться, когда мы начнем», — сказал Найт.

Сценарист также рассказал, что изначально не знал, зачем его пригласили на встречу с продюсером Эми Паскаль: «Очень быстро понял, о чем речь, и был невероятно взволнован». Позже он прошел этап обсуждений и получил официальное подтверждение, «хоть объявили об этом только вчера».

Отвечая на вопрос о давлении, связанном с работой над первым фильмом о Бонде под контролем Amazon, Найт ответил: «Нужно просто делать свою работу как можно лучше. Все, что ты можешь».

Он также отметил, что будучи поклонником Бонда, надеется сохранить дух франшизы, сделав ее «такой же, но при этом новой, лучшей, смелее и сильнее».

Кто станет следующим агентом 007, Найт раскрыть отказался. Среди возможных претендентов — Джейкоб Элорди, Харрис Дикинсон и Том Холланд.

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