В Украине задержан экс-глава Луганской ОВА Гайдай 2.08.2025, 21:32

Сергей Гайдай

Его обвиняют в коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании одного из народных депутатов из-за поимки на получении взятки, также были задержаны некие главы районной и городской администраций и военнослужащие Нацгвардии Украины.

Зеленский не называет имен, однако украинские СМИ сообщают, что речь идет о бывшем главе Луганской ОВА Сергее Гайдае, и депутате от фракции Слуга народа Алексее Кузнецове, поддержавшем скандальный закон о лишении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), подписанный и затем отмененный Зеленским после протестов.

НАБУ и САП пишут, что речь о коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств РЭБ. По данным ведомства, контракты на закупку дронов и РЭБов заключались с маржой до 30%, которая впоследствии возвращалась фигурантам в виде неправомерной выгоды. Сергей Гайдай причастен к этому делу, говорится в заявлении.

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