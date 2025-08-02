В Украине задержан экс-глава Луганской ОВА Гайдай
- 2.08.2025, 21:32
Его обвиняют в коррупции.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании одного из народных депутатов из-за поимки на получении взятки, также были задержаны некие главы районной и городской администраций и военнослужащие Нацгвардии Украины.
Зеленский не называет имен, однако украинские СМИ сообщают, что речь идет о бывшем главе Луганской ОВА Сергее Гайдае, и депутате от фракции Слуга народа Алексее Кузнецове, поддержавшем скандальный закон о лишении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), подписанный и затем отмененный Зеленским после протестов.
НАБУ и САП пишут, что речь о коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств РЭБ. По данным ведомства, контракты на закупку дронов и РЭБов заключались с маржой до 30%, которая впоследствии возвращалась фигурантам в виде неправомерной выгоды. Сергей Гайдай причастен к этому делу, говорится в заявлении.