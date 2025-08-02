Ксендз Владислав Завальнюк впервые публично рассказал о своем увольнении 2.08.2025, 21:38

Ксендз Владислав Завальнюк

Настоятель Красного костела отметил, что его отправили на «незаслуженный отдых».

Многолетний настоятель третий год закрытого Красного костела в Минске, один из наиболее известных и заслуженных священников Беларуси ксендз Владислав Завальнюк, год назад отправленный на пенсию и в отставку с этой должности, впервые публично рассказал о своем увольнении, пишет Katolik.life.

Ранее со слов верующих сообщалось, что священник не подавал прошения об отставке, как это было заявлено официально.

Теперь ксендз Завальнюк подтвердил это в своем видео, которое посвятил теме жизни на пенсии как своей, так и каждого человека.

Священник отметил, что его отправили на «незаслуженный отдых», а затем продолжил:

«На пенсию отправили меня по приказу свыше [при этом указал вниз], но не Папы [Римского]. Отстранили, отлучили меня от алтаря, от отправления святой Мессы, от Костела, пастырства — понимай, от народа».

При этом ксендз подчеркнул, что вся надежда на Бога, «все исправится, доверяю Богу».

После этого священник решил, что раз его «отстранили от Божьего алтаря, жертвы святой Мессы, надо провозглашать Слово Божье». Поэтому он открыл свой ютуб-канал «Голос души», у которого сейчас почти 3 тысячи подписчиков.

В своих видео священник проявляет себя как сильный проповедник, а в отправлении святых месс участвует в тех приходах, которые приглашают его к себе.

Ксендз Завальнюк также напомнил о репрессированном при СССР священнике Адаме Станкевиче, который издал молитвенник «Голос души», и расстрелянном настоятеле Красного костела ксендзе Винценте Годлевском, который написал предисловие ко второму изданию молитвенника.

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