Долгожданные слова Трампа

Долгожданные слова Трампа1
- Владимир Пастухов
- 2.08.2025, 21:49
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Дискуссия пойдет поживее.
При всей своей банальности слова, произнесенные Трампом, являются долгожданными. Кто-то с этой стороны забора должен был их произнести (или, учитывая стилистические особенности дискуссии, написать на заборе большими буквами): мы тоже готовы вас похоронить. Пусть и вместе с собой.
Надо отдать должное Трампу, он первым это сделал четко и внятно.
Сейчас будет, конечно, вторая часть – надо еще убедить Москву в том, что это не была его обычная шуточка. Но я верю в Трампа: он вполне достаточно псих для этого.
В общем, Путин, похоже, нашел, наконец, себе достойного противника. С этой точки дискуссия пойдет поживее, если не закончится полным фиаско.
Отдельно отмечу хорошую работу советников, подсказавших Трампу, что в этой ситуации можно зацепиться за чересчур расписавшегося Медведева и сделать вид, что Путина и не существует вовсе. Это остроумно и одновременно унизительно, с подстёбочкой как раз такой, как Путин любит.
В общем, на мой взгляд, самое время Дмитрию Медведеву занять освободившееся кресло Председателя Верховного Суда, думаю, давно им вожделеемое.
Владимир Пастухов, Telegram