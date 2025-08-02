Лукашенко отретушировали до неузнаваемости 10 2.08.2025, 22:15

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Пропагандисты пытаются скрыть явные проблемы правителя со здоровьем.

Пресс-служба правителя Беларуси опубликовала расширенный фоторепортаж из Валаама, где Лукашенко и Путин, сидя на лавочке, пугали Запад «Орешником» и призывали Киев к капитуляции, пишет «Салiдарнасць».

Несколько фото Лукашенко выглядят явно отретушированными. На них у него более худое лицо, менее заметны морщины и мешки под глазами.

«Подмолодить» правителя на фото его пресс-служба не раз пыталась и раньше. Но теперь это делать все сложнее. И в этот раз контраст получился разительным. Даже по сравнению с другими собственными кадрами.

Так выглядит сегодняшний Лукашенко по версии его пресс-службы

Реальный образ. Скриншот видео

Причины неудачи просты и объективны. Лукашенко не молодеет, на его внешнем виде сказываются явные проблемы со здоровьем. Кроме того, в зарубежных поездках его снимают чужие фотографы, которых нельзя проконтролировать. А еще есть видео, которое показывает реальную картину.

И все это вместе сводит на нет попытки пресс-службы хоть на время припрятать очевидное от публики.

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