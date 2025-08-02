закрыть
2 августа 2025, суббота, 23:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко отретушировали до неузнаваемости

10
  • 2.08.2025, 22:15
  • 5,322
Лукашенко отретушировали до неузнаваемости

Пропагандисты пытаются скрыть явные проблемы правителя со здоровьем.

Пресс-служба правителя Беларуси опубликовала расширенный фоторепортаж из Валаама, где Лукашенко и Путин, сидя на лавочке, пугали Запад «Орешником» и призывали Киев к капитуляции, пишет «Салiдарнасць».

Несколько фото Лукашенко выглядят явно отретушированными. На них у него более худое лицо, менее заметны морщины и мешки под глазами.

«Подмолодить» правителя на фото его пресс-служба не раз пыталась и раньше. Но теперь это делать все сложнее. И в этот раз контраст получился разительным. Даже по сравнению с другими собственными кадрами.

Так выглядит сегодняшний Лукашенко по версии его пресс-службы
Реальный образ. Скриншот видео

Причины неудачи просты и объективны. Лукашенко не молодеет, на его внешнем виде сказываются явные проблемы со здоровьем. Кроме того, в зарубежных поездках его снимают чужие фотографы, которых нельзя проконтролировать. А еще есть видео, которое показывает реальную картину.

И все это вместе сводит на нет попытки пресс-службы хоть на время припрятать очевидное от публики.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич