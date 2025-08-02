Усик встретился с Зеленским 2.08.2025, 22:24

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Владимир Зеленский и Александр Усик

Разговор был посвящен тому, как усилить голос Украины в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком.

По словам Зеленского, разговор был посвящен тому, как усилить голос Украины в мире и не дать международному сообществу забыть о войне.

«Это возможно, когда на международной арене к усилиям политиков и дипломатов приобщаются легенды Украины, известные в каждом уголке планеты. Одним из таких является наш абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Во время встречи с ним говорили именно об этом — о том, как усилить наши позиции, в частности в США, как не дать миру забыть о преступлениях России, как напоминать о ежедневных испытаниях украинского народа и той отваге, которую украинцы и украинки демонстрируют более 1256 дней войны», — написал Зеленский в Telegram-канале.

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