закрыть
2 августа 2025, суббота, 23:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Усик встретился с Зеленским

  • 2.08.2025, 22:24
  • 1,096
Усик встретился с Зеленским
Владимир Зеленский и Александр Усик

Разговор был посвящен тому, как усилить голос Украины в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком.

По словам Зеленского, разговор был посвящен тому, как усилить голос Украины в мире и не дать международному сообществу забыть о войне.

«Это возможно, когда на международной арене к усилиям политиков и дипломатов приобщаются легенды Украины, известные в каждом уголке планеты. Одним из таких является наш абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Во время встречи с ним говорили именно об этом — о том, как усилить наши позиции, в частности в США, как не дать миру забыть о преступлениях России, как напоминать о ежедневных испытаниях украинского народа и той отваге, которую украинцы и украинки демонстрируют более 1256 дней войны», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич