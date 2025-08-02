Ученые назвали действенный способ улучшить сон 1 2.08.2025, 22:51

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Заметное изменение происходит всего через сутки.

Исследователи из США выяснили: чтобы заснуть легче и спать глубже, иногда достаточно просто изменить свой ежедневный рацион. И эффект можно заметить уже на следующую ночь. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Sleep Health.

Учёные изучили, как влияет на сон переход от питания без овощей и фруктов к рациону, в котором ежедневно есть по крайней мере пять чашек растительной пищи. Оказалось: качество сна возрастает уже менее чем за 24 часа.

«Примечательно, что такое заметное изменение мы зафиксировали всего за сутки», — рассказала одна из авторов исследования, доцент Чикагского университета Эсра Тасали.

Исследование охватило группу молодых здоровых людей. Они фиксировали свой рацион в специальном приложении и носили на руке устройства, которые регистрировали качество сна: продолжительность, глубину, частоту пробуждений. Основное внимание уделялось так называемой фрагментации сна — когда человек часто просыпается или переходит из глубокой фазы в поверхностную.

Те, кто придерживался рекомендаций по ежедневному употреблению овощей и фруктов, улучшили качество сна в среднем на 16% — и без всяких лекарств. Исследователи также обратили внимание: положительное влияние оказывают не только фрукты, но и полезные углеводы, например цельнозерновые продукты.

«Наше исследование в очередной раз подтверждает: связь между питанием и сном гораздо теснее, чем мы привыкли думать», — подытожили авторы.

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