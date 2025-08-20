Трамп спросил у Орбана, почему он блокирует вступление Украины в ЕC 20.08.2025, 2:00

Основанием для вопроса стала просьба европейских лидеров, которые вместе с Зеленским находились на встрече в Белом доме.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, в понедельник Дональд Трамп обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вопрос блокирования Венгрией переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Основанием для контакта стала просьба европейских лидеров, которые вместе с Владимиром Зеленским находились на встрече в Белом доме. Они обратились к американскому президенту с просьбой как-то повлиять на Будапешт.

Сам Орбан уже после разговора отметил в фейсбуке, что свою позицию не изменит, так как, по его мнению, членство Украины в ЕС не обеспечивает гарантий безопасности.

В ходе разговора венгерская сторона также сообщила о готовности рассмотреть вариант организации в Будапеште нового раунда переговоров между Путиным и Зеленским.

