Обеспеченный житель Витебска украл алкоголь на 3 тысячи рублей

  • 20.08.2025, 4:46
Обеспеченный житель Витебска украл алкоголь на 3 тысячи рублей

Причина вас удивит.

В одном из магазинов Витебска произошел инцидент. Работники обратились в милицию с заявлением о краже алкоголя, но обстоятельства происшествия оказались весьма интересными.

Об этом сообщает Telegram-канал «Обратная сторона».

По словам продавцов, из магазина пропало 12 бутылок дорогостоящих напитков на сумму более Br3 тыс. На полках алкогольного отдела похититель оставил только пустые коробки.

В милиции установили, что вором оказался 37-летний уроженец Витебска. В магазин он пришел специально, чтобы украсть спиртное.

Похититель дождался момента, когда рядом никого не будет, вытащил бутылки из коробок и сложил их в тележку. Не рассчитавшись, мужчина прошел через кассы самообслуживания, сгрузил все бутылки в Mercedes премиум-класса и уехал.

Оказалось, витеблянин – обеспеченный человек. Поступок объяснил желанием получить адреналин.

По информации сотрудников милиции, такой трюк похититель провернул еще в трех магазинах. Там он своровал спиртное более чем на Br1 тыс.

Сейчас мужчина находится в СИЗО.

