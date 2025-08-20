Обеспеченный житель Витебска украл алкоголь на 3 тысячи рублей 20.08.2025, 4:46

Причина вас удивит.

В одном из магазинов Витебска произошел инцидент. Работники обратились в милицию с заявлением о краже алкоголя, но обстоятельства происшествия оказались весьма интересными.

Об этом сообщает Telegram-канал «Обратная сторона».

По словам продавцов, из магазина пропало 12 бутылок дорогостоящих напитков на сумму более Br3 тыс. На полках алкогольного отдела похититель оставил только пустые коробки.

В милиции установили, что вором оказался 37-летний уроженец Витебска. В магазин он пришел специально, чтобы украсть спиртное.

Похититель дождался момента, когда рядом никого не будет, вытащил бутылки из коробок и сложил их в тележку. Не рассчитавшись, мужчина прошел через кассы самообслуживания, сгрузил все бутылки в Mercedes премиум-класса и уехал.

Оказалось, витеблянин – обеспеченный человек. Поступок объяснил желанием получить адреналин.

По информации сотрудников милиции, такой трюк похититель провернул еще в трех магазинах. Там он своровал спиртное более чем на Br1 тыс.

Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com