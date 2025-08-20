Обеспеченный житель Витебска украл алкоголь на 3 тысячи рублей
- 20.08.2025, 4:46
Причина вас удивит.
В одном из магазинов Витебска произошел инцидент. Работники обратились в милицию с заявлением о краже алкоголя, но обстоятельства происшествия оказались весьма интересными.
Об этом сообщает Telegram-канал «Обратная сторона».
По словам продавцов, из магазина пропало 12 бутылок дорогостоящих напитков на сумму более Br3 тыс. На полках алкогольного отдела похититель оставил только пустые коробки.
В милиции установили, что вором оказался 37-летний уроженец Витебска. В магазин он пришел специально, чтобы украсть спиртное.
Похититель дождался момента, когда рядом никого не будет, вытащил бутылки из коробок и сложил их в тележку. Не рассчитавшись, мужчина прошел через кассы самообслуживания, сгрузил все бутылки в Mercedes премиум-класса и уехал.
Оказалось, витеблянин – обеспеченный человек. Поступок объяснил желанием получить адреналин.
По информации сотрудников милиции, такой трюк похититель провернул еще в трех магазинах. Там он своровал спиртное более чем на Br1 тыс.
Сейчас мужчина находится в СИЗО.