20 августа 2025, среда, 4:42
Белоруска Ирина Шиманович продолжает борьбу за место в основной сетке US Open

  • 20.08.2025, 6:29
Четвертая ракетка Беларуси победно начала выступление в квалификации.

Четвертая ракетка Беларуси Ирина Шиманович, равно как и чуть ранее пятая Кристина Дмитрук, победно начала выступление в квалификации Открытого чемпионата США.

Шиманович затратила на выход во второй раунд предварительного этапа чуть больше сил, однако в трех сетах все же сумела побороть Синью Краус из Австрии - 6:3, 2:6, 7:5

Следующая соперница белоруски — россиянка Оксана Селехметьева (166).

Дополним, что в случае квалификационного успеха Дмитрук и Шиманович в основной сетке US Open могут выступить рекордное число белорусок — пять. Прямой пропуск туда имеют Арина Соболенко, Александра Саснович и Виктория Азаренко.

