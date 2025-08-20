Белоруска Ирина Шиманович продолжает борьбу за место в основной сетке US Open 20.08.2025, 6:29

Четвертая ракетка Беларуси победно начала выступление в квалификации.

Четвертая ракетка Беларуси Ирина Шиманович, равно как и чуть ранее пятая Кристина Дмитрук, победно начала выступление в квалификации Открытого чемпионата США.

Шиманович затратила на выход во второй раунд предварительного этапа чуть больше сил, однако в трех сетах все же сумела побороть Синью Краус из Австрии - 6:3, 2:6, 7:5

Следующая соперница белоруски — россиянка Оксана Селехметьева (166).

Дополним, что в случае квалификационного успеха Дмитрук и Шиманович в основной сетке US Open могут выступить рекордное число белорусок — пять. Прямой пропуск туда имеют Арина Соболенко, Александра Саснович и Виктория Азаренко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com