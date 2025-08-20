Белоруска Ирина Шиманович продолжает борьбу за место в основной сетке US Open
Четвертая ракетка Беларуси победно начала выступление в квалификации.
Четвертая ракетка Беларуси Ирина Шиманович, равно как и чуть ранее пятая Кристина Дмитрук, победно начала выступление в квалификации Открытого чемпионата США.
Шиманович затратила на выход во второй раунд предварительного этапа чуть больше сил, однако в трех сетах все же сумела побороть Синью Краус из Австрии - 6:3, 2:6, 7:5
Следующая соперница белоруски — россиянка Оксана Селехметьева (166).
Дополним, что в случае квалификационного успеха Дмитрук и Шиманович в основной сетке US Open могут выступить рекордное число белорусок — пять. Прямой пропуск туда имеют Арина Соболенко, Александра Саснович и Виктория Азаренко.