Трамп: Зеленский и Путин находятся в процессе организации встречи 20.08.2025, 7:37

Встреча может привести к более широким переговорам с участием США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин находятся в процессе организации двусторонней встречи.

Об этом сообщает Sky News.

По мнению Трампа, встреча Зеленского и Трампа является необходимой после того, как он встретился с ними обоими по отдельности.

«Они находятся в процессе организации встречи, но мы должны остановить убийства, их слишком много. Я спас сотни тысяч, может, миллионы людей, это хорошее чувство», - добавил Трамп.

Трамп говорит, что его усилия по достижению мира в Украине «скорее инстинктивные, чем продуманные». Однако он заявил, что «немного оптимистичен» относительно мирных усилий, но говорит: «Это сложно».

Сначала американский лидер предлагал трехсторонний саммит, однако после переговоров на Аляске изменил риторику и стал настаивать на двустороннем формате. В то же время он не исключает, что такая встреча может в будущем привести и к более широким переговорам с участием США.

