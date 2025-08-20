Генсек НАТО и президент Турции обсудили гарантии безопасности для Украины
- 20.08.2025, 7:47
Договорились о вкладе Анкары.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Они обсудили вопрос прекращения войны РФ против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Президент Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Рютте подчеркнули ключевую роль Турции в мирном процессе в Украине и обеспечении безопасности на Черном море», - говорится в сообщении.
Эрдоган и Рютте договорились о вкладе Турции - одной из важнейших стран НАТО - в мирный процесс и о тесном сотрудничестве.
Также собеседники обменялись мнениями относительно надежных и устойчивых гарантий безопасности.