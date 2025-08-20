Генсек НАТО и президент Турции обсудили гарантии безопасности для Украины 20.08.2025, 7:47

1,138

Марк Рютте

Фото: Getty Images

Договорились о вкладе Анкары.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Они обсудили вопрос прекращения войны РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Президент Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Рютте подчеркнули ключевую роль Турции в мирном процессе в Украине и обеспечении безопасности на Черном море», - говорится в сообщении.

Эрдоган и Рютте договорились о вкладе Турции - одной из важнейших стран НАТО - в мирный процесс и о тесном сотрудничестве.

Также собеседники обменялись мнениями относительно надежных и устойчивых гарантий безопасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com