закрыть
20 августа 2025, среда, 9:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генсек НАТО и президент Турции обсудили гарантии безопасности для Украины

  • 20.08.2025, 7:47
  • 1,138
Генсек НАТО и президент Турции обсудили гарантии безопасности для Украины
Марк Рютте
Фото: Getty Images

Договорились о вкладе Анкары.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Они обсудили вопрос прекращения войны РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Президент Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Рютте подчеркнули ключевую роль Турции в мирном процессе в Украине и обеспечении безопасности на Черном море», - говорится в сообщении.

Эрдоган и Рютте договорились о вкладе Турции - одной из важнейших стран НАТО - в мирный процесс и о тесном сотрудничестве.

Также собеседники обменялись мнениями относительно надежных и устойчивых гарантий безопасности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко