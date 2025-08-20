Кража века в Дубае: банда на роскошных авто похитила бриллиант стоимостью $25 миллионов 3 20.08.2025, 8:00

Воры выдавали себя за посредников потенциального покупателя.

В Дубае полиция пресекла дерзкое ограбление, во время которого был похищен исключительно редкий розовый бриллиант стоимостью 25 миллионов долларов.

Об этом сообщает CNN.

Воры выдавали себя за посредников потенциального покупателя и смогли украсть драгоценный камень у ювелира.

По словам правоохранителей, бриллиант весом 21,25 карата отличается исключительной четкостью, симметрией и полировкой, а также имеет уникальный уровень чистоты, что делало его желанной целью для банды, которая готовила ограбление более года.

По словам полиции, розовый бриллиант является исключительно редким.

Банда тщательно отследила прибытие бриллианта из Европы в Дубай и разработала сложный план похищения. Злоумышленники арендовали роскошные автомобили, проводили встречи в отелях высокого класса и даже наняли эксперта для проверки подлинности камня. Под видом знакомства с «покупателем» они заманили торговца на виллу, похитили бриллиант и пытались скрыться.

Однако местная полиция быстро выследила троих подозреваемых, арестовала их и вернула бриллиант до того, как его успели вывезти контрабандой из Дубая.

Ювелир, у которого похитили камень, выразил восхищение скоростью реагирования властей и призвал других участников алмазной торговли соблюдать официальные правила безопасности.

Дубай в последние годы превратился в один из мировых центров торговли бриллиантами благодаря минимальным налоговым требованиям и удобному расположению между странами-производителями в Африке и основными рынками сбыта, такими как Индия.

