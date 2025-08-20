США и НАТО уже разрабатывают гарантии безопасности для Украины: новые подробности 3 20.08.2025, 8:03

Европа готова отправить войска, а Вашингтон рассматривает воздушную поддержку.

Военные планировщики США и НАТО начали разрабатывать возможные сценарии гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц.

Толчком стало обещание президента США Дональда Трампа помочь Киеву в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Один из вариантов предусматривает размещение европейских войск на территории Украины под национальными флагами, но под командованием США. В то же время американские войска в Украину отправляться не будут.

Это подчеркнул и Трамп в интервью Fox News:

«Когда речь идет о безопасности, (европейцы) готовы отправлять людей на землю, мы готовы помогать им с различными вещами, особенно, вероятно... воздухом, потому что ни у кого нет того, что есть у нас».

По словам источников, США могут обеспечить Украину дополнительными системами ПВО или даже ввести бесполетную зону с помощью своих истребителей.

Между тем в среду состоится виртуальная встреча военных руководителей НАТО, где будут обсуждать дальнейшие шаги по Украине и результаты недавних переговоров Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

Киев и его союзники опасаются, что Вашингтон может попытаться форсировать соглашение на условиях Москвы. В то же время в Европе отмечают: гарантии безопасности должны быть достаточно сильными, чтобы сдержать дальнейшую агрессию Кремля.

