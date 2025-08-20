Британия протестировала дрон «Экскалибур», которым управляли с другого конца света 1 20.08.2025, 8:14

Испытание стало частью серии учений «Морская большая игра».

Великобритания успешно испытала систему дистанционного управления сверхбольшим безэкипажным подводным аппаратом (XLUUV) «Экскалибур» во время учений «Talisman Sabre».

Как пишет издание, впервые удаленный центр управления находился в Австралии и управлял 40-футовым подводным дроном. Этот дрон в момент управления находился в водах Великобритании в более чем 10 тысячах миль от своей базы HMNB Девонпорт в Плимуте.

Испытание стало частью серии учений AUKUS Pillar II «Морская большая игра», в рамках которых США, Великобритания и Австралия проверяют возможности совместного применения автономных систем на море.

Что известно об «Эскалибуре»

«Экскалибур» специализируется на автономных подводных аппаратах. Его длина - 12 метров, ширина 2 метра, вес около 21 тонны. Он может выполнять задачи на расстоянии до 1000 миль. Однако дрон не предназначен для боевого развертывания, а используется как тестовая платформа для отработки тактики и технических требований.

«Это волнующий день для Королевского флота, «Экскалибур» станет нашим механизмом для понимания вызовов управления будущим смешанным подводным флотом», - подчеркнул контр-адмирал Джеймс Паркин.

AUKUS - это оборонный альянс между США, Великобританией и Австралией, созданный в сентябре 2021 года. Его главная цель - укрепление безопасности и усиление сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне роста влияния Китая.

Ключевой задачей партнерства является повышение совместимости вооруженных сил трех стран и подготовка к их эффективному совместному участию в возможных конфликтах в будущем.

