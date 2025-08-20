закрыть
Известный российский пропагандист едва не ослеп, умывшись в Донецке

  • 20.08.2025, 8:23
  • 7,960
Известный российский пропагандист едва не ослеп, умывшись в Донецке
Дмитрий Стешин

Он выставил ведро с водой из-под крана на солнце.

Журналист пропагандистской российской газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин умылся в оккупированном Донецке и чуть не ослеп. О чем рассказал сам в посте на Telegram-канале, пишет «Фокус».

Стешин сообщил, что выставил ведро с водой из-под крана на солнце, чтобы она нагрелась и устроил в итоге «чашку Петри» на 15 литров.

Сообщается, что он подцепил акантамебный кератит. У журналиста все началось с повышенной слезливости и острой реакции на свет. Тем не менее он явился на встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, а потом ему «стало совсем плохо».

Как позже пояснил врач, причина болезни — амебы, которые проникли в роговицу глаза и буквально ели ее.

«В последний месяц воду для Донецка скребли по сусекам, так что не факт, что виноват лайфхак. Она просто не предназначена ни для мытья, ни для питья. И другой нет», — сообщил Стешин.

Он уверен, что инфекцию он мог подцепить в Донецке. Стешин умывался водой, которую специально оставил в теплом месте, чтобы согреть — из-за этого там могли расплодиться опасные бактерии. В Донецке вода исчезла в середине июля. Российские оккупанты не смогли обеспечить оккупированный ими город водой. Жители Донецка вынуждены набирать воду в лужах и во время дождей.

