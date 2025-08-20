Белорусские банки массово вводят изменения для вкладов 2 20.08.2025, 8:30

Подробности.

Многие банки ввели изменения по депозитам. «Зеркало» составило подборку новшеств.

«Белагропромбанк» с 1 августа снизил ставки по новым срочным вкладам в евро и российских рублях.

«Паритетбанк» с 1 августа изменил условия по депозитам «Стабильный доход» и «Безотзывный online». «При оформлении вкладов «Стабильный доход» в белорусских и российских рублях или долларах на 90 календарных дней можно его пополнить в течение 30 дней с даты оформления, — уточняет финучреждение. — По вновь заключаемым договорам вкладов „Стабильный доход“ и «Безотзывный online» в белорусских рублях со сроками размещения 390 дней, 540 дней и 720 дней исключено право пополнения».

«Альфа Банк» с 7 августа ввел новшество по безотзывному депозиту в долларах «Альфа вклад». Теперь ставка по нему составляет 0,70% при размещении денег на 25 месяцев.

«Сбер Банк» с 12 августа снизил ставки по безотзывным депозитам «Сохраняй» и «Премиум Доверительный» в белорусских рублях. А еще — по некоторым вкладам в российских рублях и китайских юанях.

«МТБанк» с 13 августа поднял ставки по некоторым рублевым вкладам. К примеру, разместить средства на безотзывной депозит «МТБелки» на 12 месяцев теперь можно под 14,09% годовых (было 13,90%).

У «Банка РРБ» ставки по рублевым вкладам банка «Безотзывный на 13 месяцев в BYN», «RRB-online BYN 13 месяцев проценты на счет» и «RRB-online BYN 13 месяцев капитализация» сократились на 0,64 процентного пункта — до 15% годовых, пишет Myfin.by.

«Банк ВТБ» пополнил свою депозитную линейку новыми продуктами в белорусских рублях. По безотзывному вкладу «Ежедневник» средства (не менее 200 рублей) можно разместить на следующих условиях: под 8% годовых на срок от 95 дней до 6 месяцев, а также под 15% годовых на срок от 367 до 395 дней. По новому вкладу «Ежедневник онлайн» условия те же, однако минимальная сумма составляет 100 рублей, а ставка по варианту со сроком размещения средств от 95 дней до 6 месяцев — 8,2% годовых.

