Axios: Трамп осадил Путина в вопросе об украинских территориях 2 20.08.2025, 8:36

6,614

Дональд Трамп

Президент США посоветовал российскому диктатору быть реалистом.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным 18 августа дал понять, что вопросы, связанные с территориями Украины, должны решаться напрямую между российским диктатором и президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает сайт Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Нужно быть реалистом

По данным журналистов, американский лидер прямо заявил Путину, что «разговоры о территориальных требованиях» не могут вестись в обход Киева, и напомнил ему о необходимости быть реалистом.

Таким образом, Трамп дал понять, что попытки Москвы навязать свои условия через Вашингтон больше не будут иметь успеха.

Ключевые темы саммита

Как отмечает портал, тема безопасности Украины стала ключевой во время консультаций Трампа с Владимиром Зеленским и представителями европейских стран в Белом доме.

США и их союзники исходят из того, что для Кремля крайне болезненным является вопрос возможного размещения европейских войск в Украине, тогда как для Киева наиболее сложной темой остаются потенциальные территориальные уступки, на которые давит Москва.

При этом собеседники издания отмечают, что во время разговора с Трампом Путин допустил идею предоставления Украине международных гарантий безопасности.

Однако, как всегда, Кремль попытался встроить в этот процесс собственные условия – российский диктатор предложил включить в список стран-гарантов Китай.

