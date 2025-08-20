Румыния внесет вклад в предоставление надежных гарантий безопасности для Украины
- 20.08.2025, 8:46
Президент страны выступил с заявлением.
Румыния намерена внести вклад в предоставление надежных гарантий безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Румынии Никушора Дана в соцсети Х.
Никушор Дан во время видеоконференции «Коалиции желающих» и Европейского совета сообщил, что Румыния внесет вклад в предоставление надежных гарантий безопасности для Украины, которые будут реализовываться через тесное сотрудничество Европы и США. По его мнению, это инвестиция в безопасность всей Европы, а не только Украины.
Также румынский президент отметил, что участие президента США Дональда Трампа в мирном соглашении по Украине является необходимым, а роль Европы - так же критически важна.
«Трансатлантическая координация остается нашим самым сильным преимуществом в сдерживании российской агрессии», - считает он.
Никушор Дан убежден, что санкции против России должны оставаться в силе и усиливаться до тех пор, пока не будет достигнут мир.
«Мирная Украина также усиливает безопасность Румынии и приносит пользу нашему соседу - Республике Молдова», - отметил он.
Также, по словам главы государства, Румыния и в дальнейшем будет поддерживать усилия по стремлению Украины вернуть всех похищенных детей.