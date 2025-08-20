«Инвалид вышел на мосту, а мы поехали дальше» 20.08.2025, 9:19

Сколько стоят услуги «приоритетчиков» на белорусско-польской границе и есть ли толк от жалоб?

На белорусско-польской границе появился новый вид бизнеса. Предприимчивые беларусы за деньги предлагают проехать к шлагбауму без очереди — они садят к себе в машину людей с инвалидностью или пассажиров с детьми до трех лет, которые имеют право на приоритетный проезд.

Портал Hrodna.life пообщался с гродненкой, которая воспользовалась подобной услугой, а также изучил приграничные чаты: сколько готовы платить люди за такие услуги и насколько они востребованы.

Услуги «приоритетчиков» пользуются спросом — очереди на границе продолжают бить рекорды. По данным Погранкомитета, на 8.00 20 августа в электронной очереди на выезд в Польшу стояли 4640 легковых автомобилей и 140 автобусов. Вокруг новой схемы уже сформировался целый рынок: посредники предлагают свои услуги, а люди в чатах делятся ценами и опытом.

«Сейчас все расписано, но постараются помочь»

Дарья (имя изменено) зарегистрировалась в электронной очереди еще на прошлой неделе. Девушка говорит, что планировала пересечь границу в обычном порядке и без посредников. Но, мониторя очередь, поняла — есть риск не успеть прибыть в Польшу в нужное время. Тогда гродненка и решила воспользоваться услугами человека с инвалидностью и родителей с маленькими детьми. Девушка говорит, что проблем с этим сейчас нет: подобные предложения можно легко найти в профильных чатах (правда, изданию так и не удалось найти подобных объявлений). Но в случае Дарьи было еще проще.

— У меня есть знакомые, которые раньше пересекали границу при помощи инвалидов. Мне дали контакты таких перевозчиков. Я позвонила, рассказала, когда мне нужно быть в Польше… Мне ответили, что сейчас все расписано, но постараются мне помочь.

Сопровождающего с приоритетом человека Дарье нашли в тот же день. Это был инвалид первой группы. Мужчина подсел к ним в машину на границе. Беларусы миновали очередь и сразу подъехали к шлагбауму. На прохождение границы ушло около пяти часов.

— Инвалид вышел на мосту, а мы поехали дальше, — говорит гродненка.

Сколько стоило такое сопровождение, Дарья не сказала. Девушка в качестве примера приводит средние расценки за такие услуги и говорит, что они зависят от количества машин в очереди и «как договоритесь с посредником».

— Как правило, цены стартуют от 100 евро. Но это когда машин в очереди около 1000. Если больше — значит, и цены на услугу растут. Как правило, пропорционально. Сейчас в очереди больше 4000 машин, поэтому тарифы поднялись, конечно.

«Знакомым зарядили 500 евро»

Пользователи приграничных чатов активно обсуждают происходящее (орфография и пунктуация авторов здесь и далее изменена).

«По сути, это торговля людьми. Этих инвалидов подсаживает банда. Инвалиды за это получают копейки, я уверена. С вас берут 200−300 евро, в зависимости от обстановки на границе. Мне предлагали за 200, когда была очередь на два дня. Причем они абсолютно спокойно подходят к подъезжающим на регистрацию машинам», — пишет одна из участниц чата.

Автор сообщения убеждена, что «у этих парней хорошая крыша», так как о проблеме знают, но никто не торопится ее решить.

«Если посчитать доход, то это более миллиона евро в месяц сейчас», — делает заключение пользовательница.

«Очередь крутится, лавэха мутится», — шутит в ответ участник чата.

«Знакомым зарядили 500 евро», — написал еще один пользователь.

Правда, автор сообщения не уточнил, за что именно. Ведь, как объясняют в чатах, «приграничные» предприниматели работают по двум схемам:

«Есть те, кто инвалидов подсаживает. Есть те, кто с инвалидом таксует, беря по 100−200 евро за перевоз через мост».

У человека с приоритетом визы может и не быть. На белорусской стороне у него не проверяют основания для пересечения польской границы. А до нее он не доезжает: выходит из машины после беларусского контроля на мосту и на попутках возвращается домой.

Белорусы пишут жалобы

К слову, белорусы не только активно комментируют происходящее на границе, но и отправляют жалобы в компетентные органы. В своих обращениях они предлагают «ограничить льготникам проезд по приоритету один раз в месяц», а при необходимости ездить чаще — в «индивидуальном порядке получать разрешение в ГПК». А с учетом того, что есть электронная очередь, — и вовсе отменить приоритетный проезд.

Один из пользователей, к слову, уже получил ответ на обращение:

«Отзвонили по обращению из Погранкомитета. Сказали, знают проблему, работают, проверять визы нет полномочий. Посоветовали все это же написать в ОБЭП, налоговую, милицию. Это их прямая обязанность выявлять «приоритетчиков».

«Развернули мотик и бус со льготниками»

Жалобы все же, наверное, подействовали. По сообщениям некоторых пользователей в чатах стало известно, что беларусские пограничники стали отправлять обратно в Беларусь машины, откуда выходили люди с инвалидностью:

«Что ни говори, но шквал жалоб таки сдвинул ситуацию с мертвой точки. С одной стороны начали гонять, вторые, видимо, решили начать работать чуть активнее»

«Мы сегодня переступили мост примерно в 11. Пограничник разговаривал с девушкой с ребенком, которые стояли на мосту».

«Развернули мотик и бус со льготником».

Но некоторые полагают, что эти меры временные и такой «бизнес» будет периодически появляться на границе:

«Да, снимать как-то надо и выкладывать, а то сегодня их прижали немного, завтра все уляжется и опять повыползают эти «толяны» и яжмамки с инвалидами».

