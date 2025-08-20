Politico: Белый дом хочет провести саммит Зеленского и Путина в Будапеште
- 20.08.2025, 9:21
Секретная служба США готовится к встрече в Венгрии.
Белый дом предложил новое место для проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Речь идет о Будапеште.
Об этом сообщает Politico.
Как отмечает издание, Секретная служба США готовится к саммиту в Венгрии. Спикер Белого дома Каролин Ливитт на пресс-конференции прокомментировала этот вопрос: «Я не собираюсь подтверждать или опровергать места событий».
Хотя Секретная служба часто проверяет различные места, и окончательное место проведения может измениться, Будапешт становится первым выбором для Белого дома, отмечают собеседники Politico.
По данным Sky News и других СМИ, встреча Зеленского и Путина может состояться до конца месяца, среди мест проведения рассматриваются Женева, Вена, Рим, Будапешт и Доха.
Женеву (Швейцария) считают лучшим вариантом, тогда как Рим или Ватикан не нравятся россиянам, а Будапешт не нравится украинцам.