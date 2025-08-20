В парке «Сула» объяснились из-за скандала с лошадью 3 20.08.2025, 9:39

Администрация заверила, что животные содержатся в «очень хороших условиях».

На днях белоруска выложила в соцсетях видео, как в парке истории «Сула» под Столбцами лошадь тянет по рельсам вагон с пассажирами. Она утверждала, что «открыли парк с ужасным обращением с лошадьми». В комментариях одни разделили ее мнение, другие — нет, а кто-то уже сообщил, что написал в прокуратуру. «Точка» обратилась за комментарием в администрацию парка истории «Сула». Там заверили, что все животные содержатся в очень хороших условиях.

«В штате есть ветеринар, конюх, проводится постоянный ветеринарный осмотр, питание сбалансированное. Вагончик на конке катает не одна лошадь — они постоянно меняются. Когда лошадь проезжает круг, у нее есть время на отдых, постоянный доступ к еде и воде», — рассказали в парке «Сула».

Кроме того, отметили в администрации, полотно конки спроектировано так, что вагончик идет накатом. Рельсы регулярно смазываются.

«И на видео видно, что лошадь не прилагает особых усилий, идет повольно и свободно», — добавили в парке.

Животные в «Суле» содержатся на свободном выгуле. Когда лошадь отработала несколько часов, она идет в поле.

«Эти лошадки живут у нас очень давно. А конка — более трех лет. Лошадей мы не меняли — это тоже говорит о хорошем к ним отношении. Мы очень любим своих животных и содержим их в хороших условиях», — уточнила администрация парка.

Сейчас на площадке живет несколько пород лошадей. Каждая стоит на своей локации: кто-то бричку катает, кто-то только на извозе. Все рассчитано исходя из физических возможностей лошадей.

Кроме того, конка работает в зависимости от погодных условий, а это два-три дня в неделю и около пяти месяцев в году.

После того как информация разошлась по соцсетям и СМИ, пользовательница Threads выложила новый пост, в котором извинилась за свое предыдущее заявление.

«Сейчас я понимаю, что мои слова могли причинить неудобства или обиду, и мне очень жаль, что это произошло», — отметила она.

Белоруска также призналась, что не подавала заявление в прокуратуру и даже не была в самом парке.

«Когда я публиковала его, я основывалась на рассказах своих знакомых, которые были в парке, и комментаторов. Пост был удален, как только я прочла комментарии знающих людей. Это действие было очень глупым с моей стороны», — признала она.

Женщина также добавила, что не имеет претензий к парку «Сула» и не хотела разжигать «хейт» вокруг него.

