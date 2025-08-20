В России посадили почти 100 ректоров 7 20.08.2025, 9:51

Это делает долгосрочное планирование развития университетов практически невозможным.

В 2025 году в России зафиксирован резкий рост числа уголовных дел против руководителей вузов. Согласно анализу T-invariant, на данный момент уже зарегистрировано 12 эпизодов преследования и 10 вступивших в силу приговоров. Для сравнения: в предвоенном 2021 году правоохранительные органы проявили интерес к 17 ректорам. При этом, как подчеркивает издание, с 2012 по 2025 год наблюдается устойчивая тенденция к усилению давления на высшую школу. За этот период уголовные дела были возбуждены в отношении 97 ректоров.

Исчезновение «профессиональной гарантии» связано, прежде всего, с характером управления в бюджетной сфере и масштабом денег, которыми распоряжаются ректоры. Как объясняет руководитель проекта «Первый отдел» Дмитрий Заир-Бек, вузы оперируют большими бюджетами, раздают госконтракты и гранты — это естественная питательная среда для экономических преступлений. В практике следствия чаще всего фигурируют хищения, «откаты», злоупотребления при расходовании грантов и взятки за поступление. Реже — экстраординарные уголовные эпизоды, как в деле экс-ректора Казанского университета Ильшата Гафурова, приговоренного к 22 годам за подстрекательство к убийству.

Дополнительные сложности создает правовая и организационная среда вузов. Бюрократические ограничения усложняют выполнение даже рутинных операций, таких как закупка материалов или оплата услуг. По словам Заир-Бека, вузы нередко прибегают к неформальным механизмам, таким как «черные кассы» или внутренние финансовые резервы, чтобы упростить управление. Однако такие действия повышают риск формальных нарушений, которые могут стать основанием для уголовного преследования. Это превращает обычные управленческие решения в потенциально опасные шаги, где любая финансовая операция может быть истолкована как нарушение закона.

Социолог Михаил Соколов отмечает, что правоохранительные органы в последние годы «открыли» для себя вузовскую сферу, используя уголовные дела как инструмент кадровой ротации или устранения неугодных руководителей для назначения новых кандидатов. Политическая система усиливает уязвимость ректоров: постоянные кадровые перестановки и требование демонстрировать абсолютную лояльность властям делают их должность крайне нестабильной. Как подчеркивает Заир-Бек, любой неверный шаг, внутренний конфликт в вузе или интрига могут привести к уголовному делу. В некоторых случаях последствия оказываются трагическими: известны случаи, когда ректоры умирали в ходе следствия или вскоре после ареста.

Усиление давления на руководителей вузов негативно сказывается на системе высшего образования. Постоянный риск уголовного преследования снижает престиж должности ректора и ее привлекательность для квалифицированных управленцев. Как отмечает T-invariant, это делает долгосрочное планирование развития университетов практически невозможным: руководители не могут строить стратегии на годы вперед, не будучи уверенными в сохранении своей должности.

Дмитрий Заир-Бек подчеркивает, что подобная нестабильность создает высокую уязвимость для ректоров, где даже незначительные ошибки могут разрушить карьеру. Социолог Михаил Соколов добавляет, что это приводит к «отрицательному отбору»: на руководящие посты приходят те, кто ориентируется на минимизацию рисков и обеспечение собственной безопасности, а не на инновации и развитие науки. Член-корреспондент РАН Сергей Абрамов указывает на более широкие последствия: снижение качества образовательных программ, утрата международной конкурентоспособности вузов и трудности с привлечением талантливых преподавателей и исследователей.

