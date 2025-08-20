В Минске продают один из самых узнаваемых магазинов 2 20.08.2025, 9:57

Многие его видели, когда гуляли по проспекту Независимости.

В Минске выставили на продажу зоомагазин «Природа», который находится на проспекте Независимости. «Это не просто торговая точка — это знаковое место с историей и постоянным клиентским потоком», — говорится в объявлении. Магазин работает с 1994 года.

«Предлагается к приобретению один из самых узнаваемых зоомагазинов Минска, расположенный по адресу проспект Независимости, 89 — в самом сердце одного из самых оживленных районов столицы», — указано в объявлении.

Общая площадь помещения — 398,5 квадратных метров. Он расположен на первом этаже жилого дома.

«Бизнес полностью готов к передаче: сотрудники, товарные остатки, база постоянных клиентов, логистика с проверенными поставщиками. Возможен переход аренды или обсуждение продажи с помещением (по отдельной договоренности)», — говорится в объявлении.

Стоимость магазина — 25 тысяч долларов, или 74 465 рублей.

