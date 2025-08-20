«Мои лошади работают только один-два часа в день» 2 20.08.2025, 10:12

Белоруска бросила нелюбимую работу, купила лошадь и 10 лет «пашет» без отпуска.

Одни в 37 лет покупают новую машину, другие — квартиру. Анастасия Полинко взяла кредит на… лошадь. Сегодня ее «Лошадиный рай» стоит дороже иного автосалона, но ценят здесь совсем не деньги. Onliner поговорил с владелицей частной конюшни в Мозыре о том, как открыть нетипичный бизнес посреди промышленного города, прокладывать дорогу в непопулярный для региона вид спорта и любить свое дело так, что на 10 лет забыть про отпуск.

Вернулась к своей мечте спустя 30 лет

Мы встречаемся в центре Мозыря, где среди стремительно растущих многоэтажек за забором, увитым виноградными лозами, уже 15 лет живет частная конюшня «Лошадиный рай». Удивительно, но для многих горожан это место до сих пор остается terra incognita. Здесь нет броской рекламы, нет навязчивого продвижения — только сарафанное радио и соцсети, в которых вместо зазывных роликов про «покатушки» — лайф-контент о жизни.

На участке площадью в гектар компанию 7 скакунам и 2 пони составляют 13 собак, 6 кошек, 3 курицы, свинья и потерявший способность летать грач. Каждый обитатель прошел свой непростой путь.

Владелица конюшни Анастасия Полинко рассказывает, что полюбила животных еще в детстве, а родители никогда не препятствовали ее желанию завести питомцев.

— В этом смысле я была счастливым ребенком. У нас в квартире всегда жили несколько собак и кошек, и никто не боялся за испорченные ковры.

Двадцать лет назад мать мозырянки продала квартиру и купила частный дом с большим участком. Въехали туда с парочкой собак, кошкой и попугаем. С тех пор хозяйство сильно разрослось.

— Кого-то нам подбросили, других мы нашли на дороге. Целенаправленно мы этих животных не собирали. Почти все они когда-то попали в беду, и мы просто решили им помочь. Многих пристроили в добрые руки, а вот этих оставили у себя, — объясняет собеседница.

Однако появлению лошадей предшествует совсем иная история.

Тягу Анастасии к этим животным не могут объяснить ни члены ее семьи, ни она сама.

— Я ведь городской житель, и у меня даже никогда бабушек в деревне не было. Прадедушка был кавалеристом, но я его не застала. Иногда думаю, что, быть может, это какая-то генетическая память, — рассказывает мозырянка.

Уже с 3-летнего возраста она рисовала лошадей, делала их героями своих игр, а в 8 лет впервые прокатилась верхом.

— В черте города у нас паслись небольшим табунчиком лошади, я сплела самодельную уздечку, подобралась и села на одну из них в чистом поле. Потом часто так делала и подбивала друзей, — вспоминает собеседница.

Вся дальнейшая практика верховой езды проходила на конюшнях близлежащих колхозов. При этом разрешения у конюхов Анастасия не спрашивала, за что нередко доставалось. Тогда же она заверяла родных, что обязательно купит себе коня, когда вырастет. Высказанное некогда желание можно было бы принять за обычный каприз ребенка и забыть. Но Анастасия не забыла — вернулась своей мечте спустя более чем 30 лет.

К тому моменту у нее уже был диплом педагога-психолога, а за плечами имелся солидный опыт работы в торговле. Даже когда появился дом, идея завести лошадь пришла не сразу.

— У супруга был бизнес, где я работала заведующей производством, и это был тяжелый период. Работать вместе непросто, я очень сильно выгорела. Нужно было что-то менять, и в какой-то момент я подумала: половина жизни прожита, а я по-прежнему далека от своей мечты. Если не здесь и сейчас, то когда вообще? — вспоминает Анастасия.

В тот момент она решила во что бы то ни стало купить лошадь. Не прошло и нескольких дней, как она уже мчалась смотреть молодого коня, которого отыскала по объявлению в интернете.

«Обычная рабочая деревенская лошадка стоит где-то $1000»

Тогда о бизнесе с лошадьми Анастасия не помышляла. Покупала коня для себя как отдушину, чтобы кататься верхом, ухаживать.

— В тот кризисный момент я смотрела на это как на спасательный круг. Это была моя давняя мечта, которая наконец-то исполнялась, — объясняет мозырянка.

Для себя она искала породистую лошадь хобби-класса. Такие отлично подходят для конных прогулок, но также могут принимать участие в спортивных соревнованиях любительского уровня.

Гнедой жеребец тракененской породы покорил ее буквально с первого взгляда.

— Нашла очень хорошего жеребца-производителя возрастом 6 с половиной лет с племенным свидетельством. Его звали Локон. Заводчики дают породистым лошадям имена с оглядкой на их родителей. Первое имя жеребенка составляют таким образом, чтобы оно начиналось на первую букву имени матери, а в середине была первая буква имени отца. Родителей Локона звали Лаванда и Капрал, — пояснила Анастасия. — Договорилась забрать его после меринации (кастрация лошадей. — Прим. Onlíner).

К слову, купить коня — удовольствие не из дешевых. Цены значительно варьируются и зависят от многих факторов.

— Есть лошади спортивные, есть для сельхозработ, а есть хобби-класса. Цены стартуют от $1500—2000. Влияют и возраст, и племенная ценность, и породистость, и навыки коня. Обычная рабочая деревенская лошадка стоит где-то $1000.

Для того чтобы купить желанного коня и подготовить все к его приезду, Анастасия не побоялась финансовых трудностей: заняла денег у близких, оформила кредит и заручилась денежной поддержкой супруга.

На территории участка построили денник, завезли сено, и уже через месяц Локон переступил порог двора.

«Если бы мне попалась какая-нибудь «сладкая» лошадка, то всего этого не было бы»

Однако спустя месяц радость от обладания мечтой сменилась страхом: Анастасия упала с коня и сломала ногу.

— Я искала лошадь, обученную верховой езде, но мне, как водится, продали коня не совсем под мои требования. Уже в процессе поняла, что Локон не очень-то и объезженный, — рассказывает героиня.

Более полугода она не осмеливалась вновь сесть в седло и опасалась, что не сможет поладить со своим конем. Людей, которые могли бы подсказать, как вести себя со строптивым мерином, в Мозыре не нашлось, а семья Анастасии была еще дальше от понимания, что со всем этим делать.

— Решила просто дать нам время, чтобы получше узнать друг друга. Много читала о лошадях, пыталась разобраться в их психологии и морально готовилась к тому, чтобы вновь сесть в седло, — вспоминает мозырянка. — Было время, когда мы с Локоном просто кайфовали друг от друга. Ходили вместе, гуляли. Я не садилась на него верхом, а старалась лучше узнать его. Стало ясно, что к этой лошади нужен другой подход, что никакого принуждения она не терпит.

Момент, когда она вновь села в седло, Анастасия вспоминает с особым трепетом:

— У меня получилось. Это была такая смесь из страха и радости, что я не сдерживала слез.

Она указывает на фасад одной из стен конюшни. Его украшает фотопринт еще молодого и энергичного Локона. Сейчас коню уже 23 года, но, несмотря на то что двор полон других лошадей, Анастасия по-прежнему считает его символом своей конюшни.

— Если бы мне попалась какая-нибудь «сладкая» лошадка, то, я думаю, всего этого попросту не было бы. Локон стал моим учителем, воспитал во мне эту настойчивость и понимание, что без работы не будет результата, — говорит собеседница.

«Люди просто подходили и спрашивали, можно ли прокатиться»

Спустя полгода Анастасия решила завести еще одного коня.

— Лошади — животные компанейские, а Локон вырос в табуне. Было видно, что он тоскует без общения с сородичами.

К этому моменту она начала задумываться о том, чтобы преобразовать любимое хобби в бизнес, и вскоре окончательно ушла с предыдущей работы.

— Когда я прогуливалась по городу верхом, это вызывало интерес у окружающих. Люди подходили и спрашивали: можно ли прокатиться, даю ли я уроки верховой езды. Я поняла, что спрос на такие услуги будет.

Но начинать свой бизнес было страшно, признается мозырянка. Ни в городе, ни в районе не было ни одной конюшни. По сути, нужно было становиться первопроходцем в своем регионе.

— И конечно, хотелось организовать все на хорошем уровне, чтобы это было не только интересно мне, но и полезно для окружающих. В республике много конюшен с разными подходами, я решила предложить всего понемногу.

В 2011 году Анастасия открыла ИП по оказанию услуг в сфере развлечений и отдыха и начала потихоньку выстраивать формат частной конюшни, где предлагала прогулки верхом, фотосессии и экскурсии для детей. Дочь мозырянки помогла запустить собственный сайт, а сама она начала активно вести соцсети.

Поначалу рекламировала свои услуги в газете и на баннерах, но долго вкладываться в маркетинг не пришлось: сарафанное радио и соцсети сделали свое дело. Желающие попробовать новое, доселе недоступное в городе развлечение начали активно подтягиваться.

— Сколько клиентов было поначалу, уже не вспомню, никогда не вела статистику. Но мне всегда было достаточно — прежде всего потому, что я никогда не пыталась выжать максимум из своих лошадей, — поясняет Анастасия.

Чтобы разобраться в специфике конного бизнеса, она начала много общаться с коллегами из других уголков республики.

По ее словам, сообщество конников в Беларуси очень сплоченное, «все друг друга знают».

— Была возможность посещать различного рода семинары, организуемые коллегами. Они всегда включали теоретическую и практическую части, и это было очень интересно и полезно — прежде всего потому, что было много живого общения с друзьями-конниками. Мы обсуждали все проблемы, какие у кого имеются, — рассказывает Анастасия.

Однако сейчас такие слеты практически не проводятся, отмечает собеседница. То ли потому, что они стали затратными для организаторов, то ли из-за занятости большинства.

«На одну лошадь в год идет 4 тонны сена»

По словам Анастасии, территория ее участка и расположение его в Мозыре не самые удачные для такого бизнеса. Какой-нибудь хутор за пределами города подошел бы лучше. Тем не менее ей удалось приспособиться и создать маршрут для конных прогулок и за пределами конюшни. Благо неподалеку находится лесопарковая зона. Многие сооружения на территории конюшни появились не сразу, как и другие лошади и весь инвентарь.

— Верховая езда всегда считалась привилегией, скажем так, небедных людей. И это неспроста, потому что, например, одеть лошадь обходится дорого. Если одномоментно покупать все, это может вылиться в несколько тысяч долларов, — рассказывает владелица конюшни.

Например, новое седло белорусского производства обойдется в сумму от $450. Новая уздечка — еще порядка $100—150. А ведь лошадь нуждается еще и в аксессуарах, способных облегчить и улучшить ее жизнь. В их числе специальная «верхняя одежда» для животного — попоны. Они бывают дождевыми, зимними, москитными, и цены на них стартуют от $100.

Отдельная статья расходов — кормление лошадей. Закупать корм можно либо у колхозов, либо у частников.

— На одну лошадь в год идет 4 тонны сена. А кроме него нужны еще различные концентраты вроде овса и отрубей, комбикормов. Ну и обязательно биодобавки, потому что лошади, которые несут ежедневные физнагрузки, периодически требуют поддержки в виде витаминов, — продолжает Анастасия. — Со временем приходилось искать более выгодные варианты. Сейчас у меня уже есть наработанная база продавцов, которые с пониманием относятся к трудностям, с которыми я могу периодически сталкиваться в плане денег. Они могут даже подождать с оплатой.

Помимо этого, ежемесячно каждая лошадь нуждается в «маникюре» — расчистке копыт. Эта уходовая процедура предполагает удаление излишнего рогового слоя копыта, выравнивание его формы и замену подков (если таковые имеются) при необходимости. Это нужно для поддержания здоровья копыт лошади и предотвращения различных заболеваний.

— Для одной лошади раз в месяц это стоит минимум 50 рублей, а у меня их девять. Мне выгоднее делать это самой, тем более что я знаю нюансы каждой своей лошади и ее ортопедию. Для этого я прошла обучающие курсы, — рассказывает собеседница.

«Не воспринимаю своих лошадей как средство для заработка»

Несмотря на большие затраты на содержание конюшни, выйти в плюс получается, говорит Анастасия. Но тут же замечает, что воспринимать ее дело как золотую жилу было бы преувеличением.

— Лошади кормят и себя, и всех других животных. На выходе я остаюсь в плюсе. Это не какие-то огромные деньги, но мне хватает и на жизнь, и на всякие женские радости, — поясняет мозырянка. — Можно было бы, конечно, зарабатывать больше, но дело в том, что я не воспринимаю своих лошадей как средство для заработка. Мои лошади работают только один-два часа в день, и нет такой карусели, как в больших прокатных конюшнях. Там животные отрабатывают полноценную смену в пять-шесть часов, и в их глаза бывает больно смотреть.

Может быть, название «Лошадиный рай» для кого-то звучит пафосно, но это то, что я действительно стремлюсь здесь создать. Мне важно, чтобы жизнь моих животных была прежде всего комфортной и счастливой, чтобы они были окружены заботой.

Лечение лошади может превышать ее стоимость

В вопросе оказания ветеринарной помощи у лошадей свои нюансы. Нередко на лечение могут уходить сотни, а то и тысячи долларов.

— Когда заболел Сын, его пришлось дважды оперировать в Минске. Это была опухоль в копыте — очень редкая, таких в Беларуси раньше не видели. Потому лечение затянулось и обошлось дороже, чем сама лошадь.

Сейчас конь, по словам Анастасии, полностью здоров, но выглядит немного худым, поскольку уже потерял немало зубов в силу возраста. Это, к слову, еще одна впечатляющая статья расходов.

— Удаление одного лошадиного зуба стоит $400. С декабря мы удалили уже шесть. У возрастных лошадей зубы обламываются, начинается процесс гниения, и их нужно удалять. Для лошади отсутствие зубов — довольно болезненный вопрос. Она становится не в состоянии полноценно питаться, начинает худеть и где-то даже болеть. Локону, например, удалили три зуба, и это усугубило его хронический гастрит, — рассказывает мозырянка.

По словам Анастасии, лошади часто болеют внезапно, и суммы могут выйти достаточно приличные.

— Врачи — люди понимающие, идут навстречу и тоже дают отсрочки по погашению долга. Так работают все, кого ни спрошу. Даже ветеринарные клиники, работающие с собаками, очень часто входят в положение владельца и заключают договоры на рассрочку.

Имея большое количество животных, тяжело держать какую-то финансовую подушку.

За годы работы с лошадьми Анастасия и сама научилась оказывать первую ветпомощь и признается, что уже с ходу может определить многие недуги лошадей. Компетентных ветеринаров — специалистов по лошадям отыскать непросто, и в случае чего мозырянка обращается к ветврачам из Минска и Москвы. Но, чтобы спасти животное в критический момент, важно действовать быстро.

— Самый большой страх для владельца лошади — это проблемы с ЖКТ. На это нужно реагировать очень быстро, потому что банальные кишечные колики могут обернуться летальным исходом.

В стенах ее конюшни за все время умерла только одна лошадь.

— Это был Бросок — конь буденовской породы с очень ярким спортивным прошлым. Некогда чемпион Беларуси, он выступал за границей и принес звания многим спортсменам. Взяла его с эмфиземой легких, уже на дожитие. Из-за него я долгое время вообще не хотела быть связана с конным спортом. К сожалению, зачастую лошади там — это просто средство для достижения цели. Вот так случилось и с Броском. Его, по сути, угробили, — рассказывает Анастасия.

Конь прожил всего полтора года, и, по словам собеседницы, это было беспокойное время. За состоянием лошади приходилось наблюдать 24/7 и буквально дежурить с капельницей.

— Он умер на руках мужа, и это была, конечно, очень большая потеря для нас, потому что это была моя вторая лошадь и смерть, которую я видела. Но я уверена, что он был счастлив в это время, ведь он жил в семье, в любящих руках и в заботе.

После смерти Броска Анастасия купила другую лошадь в компанию Локону. По ее словам, каждое новое пополнение в «Лошадином раю» происходило не потому, что этого требовал бизнес. После покупки третьей лошади, очень похожей на умершего Броска, Анастасия купила жеребенка Польшу. Одна из лошадей позже также родила жеребенка — назвали Эстель.

— К сожалению, продавцы очень часто замалчивают проблемы со здоровьем у лошадей, которых продают. Потому я больше не покупаю взрослых лошадей, а выращиваю их сама. При таком раскладе я уверена, что все проблемы, которые есть и будут, — это моя зона ответственности.

«Две ученицы получили КМС в конном спорте»

В юности у Анастасии не было возможности заниматься конным спортом в родном городе. Однако с открытием свей конюшни она начала совершенствовать навыки верховой езды с тренером и даже выступать как спортсмен-любитель.

Сейчас в своей конюшне она помогает новичкам освоить базовые навыки. Для этого на территории оборудованы тренировочное поле и крытый манеж.

Верховая езда была и остается наиболее популярной услугой ее заведения. Многие посетители, однажды сев на лошадь, влюбляются в этот процесс и становятся постоянными клиентами. Некоторые дети проникаются настолько, что хотят развиваться дальше, и для них Анастасии открыла такую возможность.

Сейчас конюшня мозырянки сотрудничает с областным центром олимпийского резерва по прикладным видам спорта в Гомеле.

Несколько учениц Анастасии ездят тренироваться к опытному тренеру Ирине Самойленко и участвуют в спортивных соревнованиях.

— Две ученицы уже получили КМС в конном спорте, еще четверо вместе со мной получили первый разряд по выездке. Планируем и дальше тренироваться и выступать на стартах, — рассказывает Анастасия.

Успехи в конном спорте стали отдельным поводом для гордости. На территории конюшни Анастасия организовала уголок с грамотами и медалями, где хранятся награды ее учеников и ее собственные.

«И конюх, и тренер, и коваль, и много кто еще»

В свои 52 Анастасия выглядит гораздо моложе своего возраста. На комплимент улыбается, благодарит за «хорошую генетику» родителей и допускает, что любимое дело тоже внесло свою лепту.

Много времени приходится проводить на свежем воздухе, ездить верхом, работать физически.

К слову, всю работу в конюшне сейчас ей приходится делать практически в одиночку. Наемных рабочих нет, а дочь женщины уже много лет живет за границей.

— Я и конюх, и тренер, и коваль, и много кто еще. День начинается с подъема в 06:00— 06:30. Сперва кормлю собак и кошек, затем лошадей. Вывожу их в левады и начинаю уборку конюшни — на это уходит где-то два с половиной часа. Затем возвращаюсь в дом и убираюсь за собаками и кошками.

По выходным к ней приходят волонтерить дети. Помогают они по своему желанию и с согласия родителей.

— Сейчас тут у меня как летний лагерь — девочки практически все каникулы проводят здесь и уже как родные. Все, естественно, должны быть накормлены, — улыбаясь, рассказывает мозырянка. — Родители очень счастливы, некоторые даже просят: «Заберите, пожалуйста, моего ребенка на трудотерапию». Но силком никого я сюда не тащу. Если у ребенка есть желание помогать, он это делает, если нет, то я в голову это не поселю.

Говоря о работе с детьми, мозырянка отмечает, что тут-то ее диплом педагога-психолога и пригодится. Оказалось, и эти знания были получены не зря. Обучению и общению с детьми она также отдает бо́льшую часть себя.

«Не была в отпуске 10 лет и крайне боюсь болеть»

К большому объему работы и фактическому отсутствию отпуска мозырянка относится с принятием, но признает, что уже давно мечтает о недельном отпуске хотя бы раз в год.

— Я не была в отпуске уже 10 лет и крайне боюсь сильно заболеть: просто нет на это времени. Конечно, хочется, как и любому человеку, съездить куда-то отдохнуть, но пока не получается. Нужно спланировать и по времени, и по финансам, и человека найти, на которого это все можно было бы спокойно оставить. Но не выходит — и ладно. Я не зацикливаюсь. Стараюсь находить возможности для отдыха, не отходя далеко. Могу позволить себе полдня, сутки-двое.

— А как же выгорание? Не было желания все бросить?

— Таких мыслей никогда не было. Всегда говорила и говорю: «Мои лошади идут в одну сторону — в мою». Хотя бывает сложно, потому что все они живые существа, болеют, умирают, и с каждой такой потерей просто кусочек сердца отрывается, и понимаешь, что ты вместе с ними немножко умираешь. Но если бы я жила только этими чувствами, я бы ничего не вывезла. Много ведь и позитива. Подзаряжаешься от общения с лошадьми, от людей. Кто-то, приходя сюда, вообще впервые в жизни видит лошадь, и это такие эмоции!

По мнению собеседницы, вести такой малый бизнес без любви к делу не получится.

— Я уверена, что из-под палки, просто в целях получения какой-то прибыли невозможно качественно подходить к вопросу не только содержания лошадей, но и оказания услуг в этой сфере. Тем, кто решится на такой бизнес, нужно понимать, что это потребует постоянных вложений — финансовых, физических и эмоциональных. Если этим делом не гореть, если не любить его, ничего не выйдет.

Прежде чем покупать лошадь, нужно подумать, насколько ты способен обеспечить правильное и полноценное ее содержание. Потому что купить лошадь — это самое простое. Я, быть может, не знала, сколько всего нужно будет пройти и сделать, но морально была к этому готова.

«Слишком много вложила сюда, чтобы отказаться»

О будущем конюшни и возможном преемнике Анастасия рассуждать не спешит: пока есть силы и здоровье, намерена продолжать.

— Имея такое количество животных, нужно думать про завтра, но по большей части я живу сегодняшним днем, — признается собеседница.

Район Мозыря, в котором располагается конюшня, сейчас активно перестраивается: частный сектор идет под снос, на его месте вырастают многоэтажки. Вопрос о сносе участка Анастасии сейчас не стоит, но такая перспектива, вероятно, не за горами.

— Надеюсь, что если такой вопрос поднимется, то наши власти пойдут мне навстречу и не станут разрушать то, что создано таким трудом. Я слишком много вложила сюда, чтобы просто взять и отказаться. И я не говорю о финансовой стороне. В это вложено очень много души. Это моя жизнь, моя мечта. И все те дети, которые ко мне приходят, — это уже мои дети, — заключает мозырянка.

