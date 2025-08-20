Вloomberg: США оказались на грани скандала века 4 20.08.2025, 10:00

7,414

Из-за бизнеса Трампа.

Президент США Дональд Трамп продолжает развивать свою бизнес-империю на фоне президентского срока, сочетая власть и личное состояние.

Об этом сообщает Вloomberg.

В США появились опасения, что демократия рискует превратиться в бизнес-проект. Еще бы, Дональд Трамп не отказался от «слепого траста» и продолжает управлять своим бизнесом на посту президента США.

Так, согласно документу Белого дома, опубликованному во вторник, 19 августа, он приобрел сотни облигаций, включая муниципальные и корпоративные, в частности компаний Qualcomm, Home Depot, T-Mobile и Meta Platforms.

Первая транзакция состоялась на следующий день после инаугурации Трампа, а до августа он совершил 690 таких операций.

Инвестиции Трампа охватывают муниципальные облигации, выпущенные местными органами власти, школьными советами, аэропортами и газовыми районами, а также корпоративный долг американских компаний.

Заметим, что это не первый случай, когда Трамп сочетает президентскую должность и бизнес, бросая тень на Белый дом.

Сейчас чистый капитал Трампа Bloomberg оценивает в 6,4 миллиарда долларов. В отличие от предыдущих президентов, он не передал активы в слепой траст и продолжает управлять бизнес-империей через сыновей.

В предыдущих отчетах Трамп отмечал сотни облигаций на личных счетах, отделенных от его курорта Мар-а-Лаго, Trump Media & Technology Group и криптовалютных проектов, которые в течение последних месяцев добавили не менее 620 миллионов долларов к его состоянию.

На фоне такой ситуации остро стоит вопрос о конфликте интересов, поскольку часть корпоративных облигаций Трампа принадлежит компаниям, которые напрямую зависят от федеральной политики, инициированной президентом.

Белый дом пока не предоставил комментариев относительно опубликованного 33-страничного отчета в Управление правительственной этики.

Трамп стал первым президентом после принятия федерального закона об этике 1978 года, который не отделил свои активы от руководства государством, и его действия продолжают вызывать оживленные дискуссии о сочетании политики и бизнеса.

