Астрономы обнаружили новый спутник у Урана 1 20.08.2025, 10:13

Он самый маленьнький среди всех спутников планеты.

Космический телескоп Уэбб помог ученым обнаружить 29-й спутник Урана, который является седьмой планетой от Солнца. Новый спутник имеет диаметр примерно 10 км и является пока что самым маленьким среди всех спутников Урана.

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы сделали важное открытие. Им удалось обнаружить новый спутник планеты Уран Он настолько маленький и тусклый, что его не смогли раньше увидеть ни наземные телескопы, ни зонд «Вояджер-2», который является единственным космическим аппаратом, изучавшим Уран с близкого расстояния. Новый спутник имеет диаметр примерно 10 км, а потому сейчас является самым маленьким спутником седьмой планеты от Солнца. Этот спутник получил пока название S/2025 U1, но позже ему дадут официальное имя, пишет Space.

Теперь у Урана официально 29 спутников, благодаря тому, что астрономы обнаружили спутник S/2025 U1, который вращается на расстоянии примерно 56 000 км от планеты. Для сравнения Луна вращается вокруг Земли на расстоянии в среднем 384 400 км. Круговая орбита спутника S/2025 U1 предполагает, что он образовался там же, где находится и сейчас. Открытие было сделано астрономами Юго-Западного исследовательского института в Колорадо, США.

Спутник S/2025 U1 является слишком маленьким и тусклым, а потому его раньше не смогли обнаружить наземные телескопы и даже зонд NASA «Вояджер-2», который в 1986 году полетел мимо Урана на расстоянии 81 000 км. Космический аппарат остается первым и единственным, который изучил планету с такого близкого расстояния. В 1986 году астрономам были известны всего 5 спутников Урана, но с тех пор и с помощью зонда «Вояджер-2» и наземных телескопов было обнаружено еще 23 спутника. 28-й спутник Урана был обнаружен в 2023 году, но теперь астрономы нашли 29-й спутник, и он пока является самым маленьким среди всех спутников Урана, имея диаметр примерно 10 км.

По словам ученых, новый спутник Урана вместе с остальными небольшими спутниками планеты находится внутри орбиты самых больших спутников ледяной планеты: Миранды, Ариэля, Умбриэля, Оберона и Титании. Астрономы считают, что у планеты Уран есть еще спутники, которые пока не удалось обнаружить, но, возможно, это удастся сделать в ближайшем будущем.

У Урана есть 13 колец, которые делятся на внутренние и два внешних кольца. В отличие от колец Сатурна, кольца Урана состоят из темного материала их очень сложно наблюдать. 14 внутренних спутников, среди которых и S/2025 U1, вращаются вокруг Урана среди внутренних колец. Некоторые спутники помогают поддерживать форму колец планеты.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что внутри Урана находится неизвестный источник тепла. Оказалось, что ледяная планета отдает больше тепла, чем получает от Солнца.

