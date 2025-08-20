Очереди продолжают бить рекорды

Очереди продолжают бить рекорды1
- 20.08.2025, 10:28
- 1,036
Почти шесть тысяч машин стоит на границе с ЕС.
Самые большие очереди из легкового транспорта зафиксированы на белорусско-польской границе, а из фур – на границе с Литвой.
Очереди из легкового и грузового транспорта, а также пассажирских автобусов на границе Беларуси с сопредельными государствами Евросоюза продолжают расти, следует из данных Госпогранкомитета республики.
Так, если во вторник утром на границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» было 4,6 тысячи легковых машин, то в среду уже 4,7 тысячи. Также в этом же погранпереходе сохраняется большая очередь из пассажирских автобусов – их здесь 140.
На границе Беларуси с Литвой очереди не такие большие: в пункте пропуска «Каменный Лог» выезда из страны на литовскую территорию ожидают 170 машин, это почти в два раза больше, чем было во вторник утром, в «Беняконях» сейчас 120 машин, было 110.
Что касается фур, то скопления из них зафиксированы на всех трех направлениях, но больше всего большегрузов на границе с Литвой. В погранпереходах «Каменный Лог» и «Бенякони» находится по 340 машин.
В пункте пропуска «Козловичи» на границе с Польшей сейчас насчитывается 180 грузовиков, в «Григоровщине» на белорусско-латвийской границе немного больше – 20.