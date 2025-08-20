Венгрия и Словакия сообщили о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба» 1 20.08.2025, 10:34

Прокачка приостанавливалась почти на два дня.

Прокачка нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу Дружба возобновилась во вторник вечером после остановки, вызванной атакой украинского дрона на нефтеперекачивающую станцию в Тамбовской области РФ, сообщили представители обеих стран, сообщает The Moscow Times.

«Прокачка нефти в Словакию сейчас осуществляется в стандартном режиме», — цитирует Reuters министра экономики Словакии Дениса Сакова.

«В ближайшие дни мы получим более четкую информацию о возможных изменениях в графике поставок на текущий месяц, — добавила она. — Однако я полагаю, что учитывая быстрое восстановление работы нефтепровода, эффект будет минимальным».

Возобновление поставок по трубопроводу Дружба в Венгрию подтвердил также венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

