закрыть
20 августа 2025, среда, 11:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Венгрия и Словакия сообщили о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба»

1
  • 20.08.2025, 10:34
Венгрия и Словакия сообщили о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба»

Прокачка приостанавливалась почти на два дня.

Прокачка нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу Дружба возобновилась во вторник вечером после остановки, вызванной атакой украинского дрона на нефтеперекачивающую станцию в Тамбовской области РФ, сообщили представители обеих стран, сообщает The Moscow Times.

«Прокачка нефти в Словакию сейчас осуществляется в стандартном режиме», — цитирует Reuters министра экономики Словакии Дениса Сакова.

«В ближайшие дни мы получим более четкую информацию о возможных изменениях в графике поставок на текущий месяц, — добавила она. — Однако я полагаю, что учитывая быстрое восстановление работы нефтепровода, эффект будет минимальным».

Возобновление поставок по трубопроводу Дружба в Венгрию подтвердил также венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко