закрыть
20 августа 2025, среда, 11:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко решил бороться сам с собой»

  • 20.08.2025, 11:03
«Лукашенко решил бороться сам с собой»

Белорусы ответили на размышления диктатора о тараканах.

Лукашенко поручил правительству улучшить уровень туристического сервиса в стране. На встрече с чиновниками диктатор говорил о тараканах. Якобы именно из-за них в страну не едут туристы.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение на этот счет. Приводим некоторые из них:

«Хорошо, что Лука как главтаракан сам понимает, что время тараканов прошло».

«Эта мразь так довела белорусов, что они и так сидят дома. Некоторые на огородах, потому что нет денег, чтобы попутешествовать хотя бы по своей стране, и снять где-то номер в гостинице . Этот Таракан-трясоголов даже не представляет, как он мерзко выглядит со своими идеями и речами».

«Пока Таракана тапком не пришлёпнем — толку в Беларуси не будет».

«Стоимость отдыха в местных санаториях зашкаливает, а сервис ужасный».

«Не страшны тараканы на стенах. Проблемой являются тараканы во власти, во главе с плешивым и спитым Тараканом, а также тараканы в форме и без, прислуживающие агротаракану».

«Пока в Беларуси тараканы всем заправляют, то толка не будет».

«Лукашенко решил бороться сам с собой. Интересная история. Посмотрим, чем закончится».

«К нам не едут из-за заоблачных цен, а не из-за сервиса».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев
Масложор
Масложор Ирина Халип