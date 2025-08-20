«Лукашенко решил бороться сам с собой»
- 20.08.2025, 11:03
Белорусы ответили на размышления диктатора о тараканах.
Лукашенко поручил правительству улучшить уровень туристического сервиса в стране. На встрече с чиновниками диктатор говорил о тараканах. Якобы именно из-за них в страну не едут туристы.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение на этот счет. Приводим некоторые из них:
«Хорошо, что Лука как главтаракан сам понимает, что время тараканов прошло».
«Эта мразь так довела белорусов, что они и так сидят дома. Некоторые на огородах, потому что нет денег, чтобы попутешествовать хотя бы по своей стране, и снять где-то номер в гостинице . Этот Таракан-трясоголов даже не представляет, как он мерзко выглядит со своими идеями и речами».
«Пока Таракана тапком не пришлёпнем — толку в Беларуси не будет».
«Стоимость отдыха в местных санаториях зашкаливает, а сервис ужасный».
«Не страшны тараканы на стенах. Проблемой являются тараканы во власти, во главе с плешивым и спитым Тараканом, а также тараканы в форме и без, прислуживающие агротаракану».
«Пока в Беларуси тараканы всем заправляют, то толка не будет».
«Лукашенко решил бороться сам с собой. Интересная история. Посмотрим, чем закончится».
«К нам не едут из-за заоблачных цен, а не из-за сервиса».