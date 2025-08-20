«Лукашенко решил бороться сам с собой» 20.08.2025, 11:03

Белорусы ответили на размышления диктатора о тараканах.

Лукашенко поручил правительству улучшить уровень туристического сервиса в стране. На встрече с чиновниками диктатор говорил о тараканах. Якобы именно из-за них в страну не едут туристы.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение на этот счет. Приводим некоторые из них:

«Хорошо, что Лука как главтаракан сам понимает, что время тараканов прошло».

«Эта мразь так довела белорусов, что они и так сидят дома. Некоторые на огородах, потому что нет денег, чтобы попутешествовать хотя бы по своей стране, и снять где-то номер в гостинице . Этот Таракан-трясоголов даже не представляет, как он мерзко выглядит со своими идеями и речами».

«Пока Таракана тапком не пришлёпнем — толку в Беларуси не будет».

«Стоимость отдыха в местных санаториях зашкаливает, а сервис ужасный».

«Не страшны тараканы на стенах. Проблемой являются тараканы во власти, во главе с плешивым и спитым Тараканом, а также тараканы в форме и без, прислуживающие агротаракану».

«Пока в Беларуси тараканы всем заправляют, то толка не будет».

«Лукашенко решил бороться сам с собой. Интересная история. Посмотрим, чем закончится».

«К нам не едут из-за заоблачных цен, а не из-за сервиса».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com