Почему будущее Донбасса стало ключевым вопросом мирных переговоров 20.08.2025, 11:08

Зеленский отверг предложения сдать регион России.

Будущее Донбасса — промышленного сердца Украины — оказалось в центре новых мирных переговоров после того, как Путин, по сообщениям, потребовал передать регион России во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Эти условия могут усложнить возможные переговоры во время встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев опасается, что уступка Донбасса позволит Москве закрепить контроль почти над всем регионом и использовать его как плацдарм для дальнейшего наступления. Зеленский подчеркнул, что Украина «никогда не бросит» Донбасс и назвал требования Кремля неприемлемыми.

Сейчас около 88% территории региона находится под российской оккупацией: практически весь Луганск и три четверти Донецкой области. Украина удерживает лишь около 6,6 тыс. кв. км, в том числе стратегические города Донецкого фронта.

Экономическое и стратегическое значение Донбасса огромно. Здесь сосредоточены крупнейшие угольные запасы страны, а сам регион превращен украинской армией в «линию крепостей» с глубокой эшелонированной обороной, укрепленной за 11 лет войны. Потеря Донецка, по оценкам экспертов, станет катастрофой — фронт сдвинется на 80 км к западу, открыв России путь к Харькову, Полтаве и Днепру.

Несмотря на давление, Зеленский отверг возможность «обмена территорией» ради перемирия. Он напомнил, что Донбасс незаконно оккупирован, и предупредил, что отказ от региона даст России шанс на новое широкомасштабное наступление.

