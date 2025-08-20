Sky News: США прикроют Украину с воздуха

Sky News: США прикроют Украину с воздуха4
Дональд Трамп заинтриговал заявлением.
Вашингтон может оказать авиационную поддержку Киеву в рамках потенциального мирного соглашения с Россией. При этом американские войска не будут отправлены в Украину. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Когда речь идет о безопасности, [европейцы] готовы разместить людей на земле. Мы готовы помочь им в некоторых вопросах, особенно, вероятно, по воздуху», - цитирует Трампа Sky News.
Трамп не стал давать подробных комментариев, но пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила журналистам, что воздушная поддержка США является «вариантом и возможностью».
«Президент четко заявил, что американские войска не будут в Украине, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства гарантий безопасности нашим европейским союзникам», – сказала Левитт.