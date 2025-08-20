закрыть
20 августа 2025, среда, 12:31
Sky News: США прикроют Украину с воздуха

  • 20.08.2025, 11:16
  • 4,538
Sky News: США прикроют Украину с воздуха
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Дональд Трамп заинтриговал заявлением.

Вашингтон может оказать авиационную поддержку Киеву в рамках потенциального мирного соглашения с Россией. При этом американские войска не будут отправлены в Украину. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Когда речь идет о безопасности, [европейцы] готовы разместить людей на земле. Мы готовы помочь им в некоторых вопросах, особенно, вероятно, по воздуху», - цитирует Трампа Sky News.

Трамп не стал давать подробных комментариев, но пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила журналистам, что воздушная поддержка США является «вариантом и возможностью».

«Президент четко заявил, что американские войска не будут в Украине, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства гарантий безопасности нашим европейским союзникам», – сказала Левитт.

