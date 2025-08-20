Том Круз вновь проявил свое уникальное качество 20.08.2025, 11:26

1,322

Актер сам выполнял трюки во время съемок последней картины.

Известный актер Том Круз вновь доказал готовность рисковать ради реализма своих фильмов. В бонусных материалах к цифровому релизу картины «Миссия невыполнима: Финальная расплата» стало известно, что во время съемок финальной сцены с бипланом у него от усилия разошлись суставы на пальцах, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Круз, выполняя трюк без дублеров, держался за ремень безопасности, когда самолет переворачивался в воздухе. Режиссер Кристофер Маккуорри отметил, что от перегрузки суставы актера буквально сместились, а его руки после сцены «сильно опухли». Сам актер признался, что сцена стала для него «крайне болезненной и изнурительной».

Фильм, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале в мае, стал самым успешным стартом франшизы, собрав $200 млн в мировом прокате за первые выходные. На данный момент сборы превысили $596 млн.

Хотя «Финальная расплата» заявлена как финальная часть серии, сам Том Круз пока не подтвердил окончательный уход из роли Итана Ханта. «Мы получили огромное удовольствие, снимая этот фильм, и я хочу, чтобы зрители просто насладились им», — сказал актер, избегая прямого ответа о будущем франшизы.

