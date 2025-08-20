На фронте появился важный знак
- Александр Коваленко
- 20.08.2025, 11:28
О чем это говорит?
В зоне боевых действий в Украине появилась очередная российская уникальная боевая машина «Судного дня» на базе танка Т-80 Ладога.
Напомню, что такую машину, предназначенную для перевозки командования в условиях ядерной войны, Силы обороны Украины уничтожили в марте 2024 года.
Это перспективное высокозащищенное транспортное средство (ВТС) разрабатывал Ленинградский Кировский завод, для чего в 1982 году даже было создано специальное конструкторское подразделение — КБ-А.
Данная машина имеет герметизированное обитаемое отделение и противорадиационную защиту, моторно-трансмиссионную и фильтровентиляционные установки, комплекс информационных, специализированных средств связи и блоком регенерации отработанного в обитаемом отделении воздуха.
Экипаж машины — 2 человека, а обитаемое отделение может разместить 4 человека. На машине был установлен двигатель ГТД-1000ТФ либо ГТД-1250, соответственно на 1100 либо 1250 лошадок.
Сама машина себя идеально показала в период ликвидации катастрофы на ЧАЭС. Но, после распада СССР она никому оказалась не интересной и ушла «на покой». Всего было произведено 4 ВТС Ладога, а единственная работоспособная была представлена в экспозиции выставочного центра «Патриот» г. Каменск-Шахтинский (Ростовская обл.).
Похоже, после того как был уничтожен единственный работоспособный экземпляр, российские оккупационные войска все же, полтора года спустя, восстановили еще один и теперь он ожидает своего fpv-дрона, ну или ТМ-62.
Но, все это лишний раз указывает на то, насколько острый дефицит боевых бронемашин у врага на четвертый год полномасштабной войны против Украины, что они идут на то, что отправляют на фронт восстановленные с хранения настолько уникальные бронемашины.
Александр Коваленко, «Телеграм»