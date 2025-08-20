На фронте появился важный знак Александр Коваленко

20.08.2025, 11:28

5,422

Александр Коваленко

О чем это говорит?

В зоне боевых действий в Украине появилась очередная российская уникальная боевая машина «Судного дня» на базе танка Т-80 Ладога.

Напомню, что такую машину, предназначенную для перевозки командования в условиях ядерной войны, Силы обороны Украины уничтожили в марте 2024 года.

Это перспективное высокозащищенное транспортное средство (ВТС) разрабатывал Ленинградский Кировский завод, для чего в 1982 году даже было создано специальное конструкторское подразделение — КБ-А.

Данная машина имеет герметизированное обитаемое отделение и противорадиационную защиту, моторно-трансмиссионную и фильтровентиляционные установки, комплекс информационных, специализированных средств связи и блоком регенерации отработанного в обитаемом отделении воздуха.

Экипаж машины — 2 человека, а обитаемое отделение может разместить 4 человека. На машине был установлен двигатель ГТД-1000ТФ либо ГТД-1250, соответственно на 1100 либо 1250 лошадок.

Сама машина себя идеально показала в период ликвидации катастрофы на ЧАЭС. Но, после распада СССР она никому оказалась не интересной и ушла «на покой». Всего было произведено 4 ВТС Ладога, а единственная работоспособная была представлена в экспозиции выставочного центра «Патриот» г. Каменск-Шахтинский (Ростовская обл.).

Похоже, после того как был уничтожен единственный работоспособный экземпляр, российские оккупационные войска все же, полтора года спустя, восстановили еще один и теперь он ожидает своего fpv-дрона, ну или ТМ-62.

Но, все это лишний раз указывает на то, насколько острый дефицит боевых бронемашин у врага на четвертый год полномасштабной войны против Украины, что они идут на то, что отправляют на фронт восстановленные с хранения настолько уникальные бронемашины.

Александр Коваленко, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com