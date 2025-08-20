Британия готова направить войска в Украину для защиты неба и портов

Британия готова направить войска в Украину для защиты неба и портов1
- 20.08.2025, 11:35
Об этом заявил начальник Штаба обороны Британии адмирал Энтони Радакин.
Британия готова отправить свои войска в Украину для защиты неба и морских портов, но не будет приближать их к линии фронта с РФ.
Об этом заявил начальник Штаба обороны Британии адмирал Энтони Радакин, сообщает The Guardian.
Отмечается, что Радакин в ближайшее время сообщит своим американским коллегам на встрече в Пентагоне о том, что британские войска готовы будут защищать морские порты и организовать работу ПВО в Украине.
Ожидается, что начальник Штаба обороны Британии также подтвердит, что Британия предоставит солдат для материально-технического обеспечения и обучения.
Ранее ряд источников сообщал о развертывании до 30 тысяч военнослужащих для защиты украинских объектов, но эту цифру сократили из-за сопротивления некоторых европейских стран.
«Среда - действительно важный момент. В Вашингтоне ничего не происходит без одобрения президента (США Дональда Трампа - ред.), поэтому поддержка Трампом гарантий безопасности в понедельник начала активную деятельность», - отметил источник издания.
Напомним, что 18 августа в Белом доме состоялась встреча лидеров Украины, США, Франции, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии, а также председателя Еврокомиссии и генсека НАТО. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины.