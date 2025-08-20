Илон Маск дал заднюю 4 20.08.2025, 11:43

Илон Маск

Миллиардер ставит создание своей партии на паузу.

Американский миллиардер Илон Маск, ранее заявивший о намерении создать собственную политическую силу под названием America Party, временно отказался от этой идеи, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников, предприниматель решил сосредоточиться на управлении своими компаниями и не хочет портить отношения с влиятельными республиканцами, которых могла бы ослабить новая партия.

Еще в июле Маск публично заявлял о планах конкурировать с двумя основными политическими силами США и даже обсуждал возможность участия партии в выборах в Конгресс. Однако теперь он опасается, что подобный шаг осложнит его контакты с вице-президентом Джей Ди Вансом, которого считают возможным преемником движения MAGA. Маск поддерживает с ним связь и, по данным СМИ, рассматривает вариант финансовой поддержки Ванса на президентских выборах 2028 года.

В 2024-м Маск потратил около $300 млн на помощь президенту США Дональду Трампу и другим республиканцам. Его политический комитет America PAC активно работал в ключевых штатах. Сейчас же миллиардер и его команда фактически свернули обсуждения с организациями, способными помочь в регистрации новой партии.

Отказ Маска от идеи третьей силы может стать победой для республиканцев, которых беспокоил возможное «разделение» голосов. При этом сторонники реформ, включая бывшего кандидата в президенты Эндрю Янга и бизнесмена Марка Кьюбана, пока не получили от него конкретных сигналов.

Сам Маск и его представители ситуацию не комментируют.

