«Раз в год дали немного денег. А все остальные месяцы сколько?» 20.08.2025, 11:51

1,452

Белорусы поспорили из-за видео жены комбайнера.

Белоруска показала в TikTok расчетный лист за июль своего супруга, который работает комбайнером. «Сказать, что я офигела от зарплаты, это просто ничего не сказать», — таким комментарием она сопровождает видео, пишет «Зеркало».

«Понятное дело, что такая зарплата не может быть просто так. То бишь по щелчку пальцев она заработана и так далее. Нет. Начнем с того, что мой муж на комбайне работал один. Не было помощников, не было никого. Он просто сам с утра до вечера работал на комбайне в поле», — рассказала тиктокерша. В ее профиле указан город Копыль.

На видео показан расчетный лист, из которого следует, что зарплата комбайнера «грязными», то есть до уплаты налогов, взносов в Фонд соцзащиты населения и других отчислений, составила почти 7,6 тысячи рублей. На руки вышло почти 5 тысяч 762 рубля. Как утверждает тиктокерша, это сумма за полмесяца, было 15 рабочих дней.

Она считает эти выплаты достойными:

«Но знаете, что я хочу сказать? Реально, эта зарплата достойна его, потому что человек с утра до вечера сидел на работе, был то в поле, то в мастерской, ремонтировал этот комбайн, ремонтировал его в поле, ремонтировал его на дороге, потому что он пару раз переставал работать».

Тиктокерша также рассказала, с какими трудностями сталкивался в работе ее супруг.

«Как-то ломался на самой дороге, и муж выходил из него и пытался там что-то сделать хотя бы для того, чтобы доехать до мастерской и нормально его починить, — рассказала она. — И давайте порассуждаем. Это нормальная зарплата для комбайнера, который работает один в поле на комбайне и который работал примерно, может, чуть больше полумесяца».

Далеко не все комментаторы согласились с тем, что это достойная зарплата. Один из пользователей соцсети спросил, «сколько супруг часов дома с семьей проводит». «К сожалению, мало, поэтому и говорят, что лето — трудный период в жизни у трактористов», — отметила тиктокерша.

Вот что писали под видео:

«Такие зарплаты только в сезон. Ничего удивительного в этом нет».

«Я думал, что они больше в сезон имеют».

«Раз в год дали немного денег. А все остальные месяцы сколько?»

«Почему работал один? Должен быть помощник. Если без помощника, то эти деньги он должен был тоже получить».

«Это мало для уборочной. Да еще один».

«Не забудьте показать его расчетник зимой, пожалуйста».

«Ничего нового. Комбайнеры всегда хорошо зарабатывали. Почему для вас это новость, непонятно. Вот сенсацию сделали, так и должно быть».

«Это нормально, это же не в космос летать. Все работают с утра до вечера, и все ломается, но только почему-то комбайнеров считают работниками».

