Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет5
- 20.08.2025, 12:01
- 1,056
Чтобы металл нагревался под солнцем и мигранты не смогли ее пересекать.
Президент США Дональд Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы металл нагревался под солнцем и мигранты не смогли ее пересекать.
Об этом сообщает Bloomberg.
Работы уже начаты в Санта-Терезе, штат Нью-Мексико, где министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм лично проверила небольшой участок забора.
По ее словам, рабочие красят стальные столбики, из которых состоит ограждение, в черный цвет.
Министр заявила, что это указание поступило непосредственно от Трампа, исходя из ожидания, что темная краска продлит срок службы стали, замедляя ржавление, а также будет отпугивать мигрантов от попыток перелезть через стену, делая ее невыносимо горячей под солнцем.
«Мы будем красить всю пограничную стену в черный цвет», - сказала Ноем журналистам.
На вопрос о том, что такая практика может ужесточить условия для мигрантов, она ответила: «Не прикасайтесь. У людей есть выбор».
Пока не уточнено, сколько обойдется проект и сколько времени займет покраска всей стены.
Продолжение строительства стены
В секторе Эль-Пасо, который охватывает западную часть Техаса и весь Нью-Мексико, сейчас ежедневно пересекают границу около девяти мигрантов, тогда как год назад этот показатель достигал 400 в день, а в 2023 году - 2300.
Несмотря на снижение количества нарушителей, администрация продолжает строительство стены, заполняя пробелы в Санта-Терезе, где устанавливают около семи миль новых заграждений.