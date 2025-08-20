Австралийские ученые начали строить «сауны» для лягушек
- 20.08.2025, 12:05
Зачем?
Вам нравится ходить в баню или сауну? Если да, то любовь к горячему воздуху роднит вас с экзотическими земноводными. Группа австралийских ученых выяснила, что создание «лягушачьих саун» помогает спасать золотистых квакш (Litoria aurea) от вымирания, пишет «Нож».
Исследователи неспроста решили «приучить» лягушек к банным процедурам. Оказывается, популяция этих животных сокращается из-за инфекций, вызываемых микроскопическими грибами-паразитами.
По словам авторов нового исследования, избавиться от инфекции довольно легко: грибы чувствительны к теплу. По этой причине ученые захотели построить сеть кирпичных «лягушачьих саун» прямо в лесу.
«Достаточно поддерживать температуру около 28 градусов Цельсия, чтобы действительно замедлить рост хитридиевых», — уточнил биолог Энтони Уоддл, руководитель исследования.
Теперь Уоддл вместе со студентами и волонтерами периодически отправляется в дикие пригороды Сиднея. Там команда ищет золотистых квакш, переносит их в небольшие «сауны» для проведения процедур по обеззараживанию. Как правило, после такого «отдыха» лягушки поправляются.
Ученые утверждают, что лечение в «сауне» приносит быстрый результат. Вероятно, их инициатива поможет сохранить популяцию Litoria aurea, поскольку даже спасение одной самки повышает шансы вида на выживание в дикой природе.