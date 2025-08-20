Лидеры ЕС задумали доказать Трампу, что Путин блефует 20.08.2025, 12:26

Фото: Getty Images

Кремль хочет продолжать войну.

Европейские лидеры решили поддержать Дональда Трампа в его усилиях договориться с Россией о мирном урегулировании в Украине. Они не верят в готовность Владимира Путина завершить развязанную им войну, но решили помогать американскому президенту, исходя из двух соображений. Если его усилия все-таки принесут плоды, результатом станет прекращение боевых действий. В противном случае Трамп увидит, что Путин, несмотря на все усилия Запада, просто блефует; тогда его будет легче убедить радикально ужесточить санкции против России.

Отношение европейцев сформулировал президент Франции Эмманюэль Макрон, который в свое время приложил больше всех усилий, чтобы отговорить Путина от ввода войск. «Считаю ли я, что президент Путин хочет мира? Ответ – нет. Если вы хотите знать мое глубочайшее убеждение: нет. Считаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да, – сказал Макрон перед поездкой в Вашингтон в понедельник, где европейские лидеры обсуждали ситуацию с Владимиром Зеленским и Трампом. – Я не считаю, что президент Путин хочет мира. Я считаю, что он хочет капитуляции Украины. Именно это он и предложил».

Президенты, премьер-министры и послы европейских стран в целом солидарны с высказанной Макроном позицией, рассказали Politico пять дипломатов, посвященных в обсуждения. Они с крайним скептицизмом оценивают вероятность того, что Кремль будет вести переговоры в духе доброй воли, но оптимистичны в своих ожиданиях, что Вашингтон накажет Россию, если будет продемонстрировано, что главным препятствием на пути к миру является Путин. «Очевидно, что, если мы окажемся в ситуации, когда Путин докажет, что не хочет прекращать войну, это заставит Трампа действовать и укрепит аргументы в пользу санкций», – сказал Politico дипломат одной из стран, участвовавшей во вторник в телеконференции Европейского совета.

Европейцы с готовностью поддержали американскую мирную инициативу, но не потому, что считают ее реализуемой, а потому, что это будет «четкой проверкой намерений России», пояснил изданию второй дипломат. По словам третьего, разрабатываемые гарантии безопасности помогут Украине «вести переговоры с позиции силы», а санкции обеспечат «нам... рычаги воздействия на Путина».

Трамп и госсекретарь США Марко Рубио в последние дни неоднократно говорили о подготовке встречи Путина с Зеленским при участии президента США, которую они хотят провести ее в ближайшие две-три недели. Помощник Путина Юрий Ушаков, однако, заявил, что российская сторона готова лишь «изучить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева» на переговорах. Министр иностранных дел Сергей Лавров также явно пытался выиграть время. Российские власти не против любых форматов, но «включать их надо… ради того, чтобы шаг за шагом, постепенно, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступени для того, чтобы готовить саммиты», сказал он.

Путин, когда Трамп позвонил ему в понедельник во время переговоров с европейцами, предложил организовать встречу в Москве, сообщили источники AFP. Очевидно, что для украинской стороны такой вариант был неприемлем, и Зеленский ответил отказом.

В Белом доме европейцы приложили большие усилия к тому, чтобы убедить Трампа в необходимости новых, жестких экономических ограничений, если Москва откажется прекратить вторжение, говорят источники Politico. Хотя сам Трамп несколько раз грозил суровыми мерами и устанавливал Путину сроки для прекращения боевых действий (сначала в сентябре, затем в августе), никаких практических шагов он в этом направлении не предпринял. Однако в Европе считают, что Путин согласился на встречу с Трампом в том числе потому, что тот пригрозил повысить с 25% до 50% пошлины в отношении Индии, которая скупает почти 40% российской нефти.

Угроза Трампа и санкции Евросоюза привели в августе к падению поставок нефти из России в Индию в три раза по сравнению со средним уровнем закупок в этом году.

