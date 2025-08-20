«Тут мы точно догоним и перегоним поляков!» 3 20.08.2025, 12:29

Белоруска поделилась впечатлениями от цен в магазинах.

Своими наблюдениями о «народной инфляции» читетальница поделилась с сайтом Charter97.org:

— Выбралaсь я в отпуск: навестила сыновей в Польше, понянчила внуков, походила по музеям. В общем, была за границей 20 дней. Не так уж много. Приехав домой, побежала в ближайший магазин, где всегда покупаю молоко своего любимого производителя.

Прихожу — а цена за эти 20 дней изменилась всего на 12 копеек. Смешно, скажете вы. Что сегодня купишь за 12 копеек? Но речь не об этой мелочи, а о темпах роста цен.

Села я и подсчитала, насколько подорожала моя пачка молока. Представляете, за 3 недели молоко подорожало на 4 процента! И сегодня пачка молока уже стоит 3 рубля, 1 доллар за литр. Ровно столько же, сколько в «голодной» Польше, куда, по словам диктатора, «надо ехать со своей солью». Только вот зарплаты несравнимы в наших странах.

И мне не нужны ни отчеты МАРТ, ни красивые цифры Белстата, потому что всё довольно просто: не смотри телевизор, а смотри в кошелёк и на ценник.

Такая же ситуация и с картофелем, который в Польше брала по 2–2,5 злотых. А у нас на рынке картофель как стоил 3 рубля за килограмм, так и остался.

Что тут сказать… Вышли на финишную прямую. В росте цен мы точно догоняем и перегоняем поляков. Можно не сомневаться!

