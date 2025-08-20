Путин перепутал бумажки Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

20.08.2025, 12:56

Все выжуливает — мелочный и ничтожный.

Видимо, Путин перепутал бумажки и вместо того, чтобы сунуть Медведеву очередную чушь, зачитал ее Трампу. AFP сообщает со ссылкой на источник, что Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве.

За столом-аэродромом, что ли? Подарить Зеленскому мегафон, чтобы он кричал на тот конец вечному трусу: «Меня хорошо слышно? Победы у вас не было и не будет! Нашей капитуляции тоже! Не ждите!»

Все выжуливает. До чего мелочный, ничтожный. Каждый день смерти, ранения, разрушения. Три с половиной года уже, а он все ерундой занимается вместо того, чтобы согласиться на полное, бессрочное, безусловное прекращение огня.

Зеленский предсказуемо ехать в Москву отказался.

В российских соцсетях немедленно, ответно предложили Путину отправиться в Киев – давайте, мол, съездите на переговоры туда. Со всеми своими соучастниками. Но это, конечно, слишком.

Поскольку Путин увлекается в последнее время Лениным, Украиной времен Гражданской войны, сюжетами того времени, то мы предлагаем Путину встретиться с Зеленским в Брест-Литовске, прибыть туда вместе с братанами из МИДа и сообщить, что он решил «ни мира, ни войны, а армию распустить».

Сказать так и отчалить куда-нибудь в политическое небытие, в Кремль больше не возвращаться. В России дальше без него будут разбираться со всем, что он наворочал за четверть века.

