закрыть
20 августа 2025, среда, 14:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси арестовали вора в законе «Паштета»

4
  • 20.08.2025, 13:14
  • 4,638
В Беларуси арестовали вора в законе «Паштета»

Второй раз за год.

Силовики задержали 43-летнего мужчину в связи со смертью жителя Борисова от передозировки в 2022 году, сообщили в МВД. Силовики показали фото «вора в законе».

Как видно из фото, силовики второй раз за год задержали вора в законе Павла Алексеевича (кличка «Паштет»).

Он помещен под стражу, ему грозит от 12 до 25 лет лишения свободы.

Ранее силовики сообщали о задержании «Паштета» в апреле этого года. Его обвиняли в помощи мошенникам.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев