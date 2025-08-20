В Беларуси арестовали вора в законе «Паштета» 4 20.08.2025, 13:14

4,638

Второй раз за год.

Силовики задержали 43-летнего мужчину в связи со смертью жителя Борисова от передозировки в 2022 году, сообщили в МВД. Силовики показали фото «вора в законе».

Как видно из фото, силовики второй раз за год задержали вора в законе Павла Алексеевича (кличка «Паштет»).

Он помещен под стражу, ему грозит от 12 до 25 лет лишения свободы.

Ранее силовики сообщали о задержании «Паштета» в апреле этого года. Его обвиняли в помощи мошенникам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com