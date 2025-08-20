В Беларуси арестовали вора в законе «Паштета»4
- 20.08.2025, 13:14
Второй раз за год.
Силовики задержали 43-летнего мужчину в связи со смертью жителя Борисова от передозировки в 2022 году, сообщили в МВД. Силовики показали фото «вора в законе».
Как видно из фото, силовики второй раз за год задержали вора в законе Павла Алексеевича (кличка «Паштет»).
Он помещен под стражу, ему грозит от 12 до 25 лет лишения свободы.
Ранее силовики сообщали о задержании «Паштета» в апреле этого года. Его обвиняли в помощи мошенникам.