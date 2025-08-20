Atlantic Council: Сильная Украина — лучший гарант безопасности
- 20.08.2025, 13:43
Запад должен укрепить ВСУ.
В Вашингтоне прошел первый в истории совместный саммит президента США Дональда Трампа с лидерами Украины и Европы. Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу «лучшей» за все время общения с американским лидером, премьер Великобритании Кир Стармер — «продуктивной», а канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что переговоры «превзошли ожидания», пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Несмотря на положительные оценки, конкретных шагов к миру в Украине принято не было. Основной целью встречи стало подтверждение единства Запада после недавнего саммита Трампа с Путиным. Главным итогом стало обещание США подключиться к системе гарантий безопасности для Украины. В Лондоне это назвали «прорывом», а генсек НАТО Марк Рютте — «важным шагом».
Однако содержание этих гарантий остается туманным. Уже спустя несколько часов после переговоров Трамп подчеркнул, что американские войска в Украину направляться не будут. Европейские лидеры заявили, что в ближайшие недели обсудят детали, включая возможное участие европейских военных в мониторинге будущего мирного соглашения.
Дискуссии о создании так называемой «Коалиции желающих», которую пытаются сформировать Британия и Франция, идут с начала 2025 года, но пока остаются без четкой стратегии. Ключевые вопросы — допустимость применения силы, реакция на возможные атаки России и роль западных военных в случае перемирия.
Эксперты сходятся во мнении, что Запад вряд ли готов воевать с Россией ради Украины. Однако отказ от поддержки Киева невозможен. Реалистичным сценарием остается укрепление украинской армии и продолжение военной помощи, которая может сдерживать Кремль и снижать риск новых агрессивных шагов.