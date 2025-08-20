Картины белорусской художницы вызвали споры в Сети 3 20.08.2025, 13:42

Не все согласны с ценами.

Белоруска продает картины в TikTok – пользователи спорят о ценах, заметил сайт blizko.by.

«Я – художница из Беларуси. Вы бы купили эту картину за 200$», – спросила девушка у пользователей.

Комментаторы начали активно спорить:

Это не картина, это иллюстрация к детской книге. Уровень художественной школы в середине обучения. Ну какие 200$?

Цена не для белорусов.

Я б не купила, потому что денег нет, но картина супер, вы молодец.

Каждый оценивает по-своему. Если вы как художник оцениваете в 200 долларов, то и оценивайте. Ее купят. Те, кто пишет 50 рублей, нарисуйте и продавайте за 50.

Извините, но нет.

Не купил бы, не дело в цене. Не вызывает восхищение эта картина.

За такие деньги – оставьте себе.

