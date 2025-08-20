«Россияне пытаются скрыть численность войск в Беларуси» 1 20.08.2025, 13:59

Что происходит перед учениями «Запад-2025».

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025» пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года. Многие эксперты считают, что Кремль может использовать учения «Запад-2025» для провокаций против стран Балтии.

Чего ожидать от российско-белорусских маневров? Этот вопрос сайт Charter97.org задал кандидату философских наук, руководителю украинского Центра белорусских коммуникаций Максиму Плешко:

— В рамках подготовки к учениям «Запад-2025» уже много российских войск въехало в Беларусь. Они пытаются скрыть их численность, потому что если будет больше 13 тысяч, должны присутствовать наблюдатели от ООН.

Российские специалисты — разведка, БПЛА и прочие — уже размещаются, снимают квартиры. Причем часто именно в приграничных с ЕС городах. Есть информация, что ведут они себя там не лучшим образом, относятся к белорусам свысока: мол, мы тут воюем за Отечество, а вы отсиживаетесь. Есть негативные тенденции. Россияне стараются скрыть присутствие войск в Беларуси: рассредоточивать их по разным полигонам, размещают на гражданских объектах. Но скрыть масштабы невозможно.

Для Украины главным интересом является уменьшение или полное отсутствие российских войск на территории Беларуси. Потому что они несут угрозу Украине, странам ЕС и самим белорусам. Это фактор, который втягивает Беларусь в опасность и возможность войны. Мы видим по дронам и по текущей ситуации, что Беларусь уже втянута, войска стоят на ее территории. В целом присутствие российских войск в Беларуси — однозначно нежелательно для Украины. Нам важно, чтобы его было меньше.

Даже при режиме Лукашенко Беларусь должна быть максимально дистанцирована от Кремля. А в стратегической перспективе, повторю, национальным интересом Украины является свободная, демократическая Беларусь, ориентированная на Европу и дружественная Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com