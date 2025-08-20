закрыть
20 августа 2025, среда, 14:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

  • 20.08.2025, 14:18
Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным
Реджеп Тайип Эрдоган

Стамбул будет площадкой для дальнейших переговоров?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди ключевых тем - саммит на Аляске, а также переговоры в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы лидеры стран обсудили последнее развитие ситуации вокруг мирных переговоров Украины и РФ. В частности, Путин высказал свою оценку российско-американской встречи, состоявшейся в Анкоридже.

Также Путин якобы поблагодарил Турцию за содействие в проведении переговоров между представителями Украины и России в Стамбуле.

Кроме того, в ходе разговора затрагивались некоторые двусторонние вопросы, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев