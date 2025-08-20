Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным 20.08.2025, 14:18

Реджеп Тайип Эрдоган

Стамбул будет площадкой для дальнейших переговоров?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди ключевых тем - саммит на Аляске, а также переговоры в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы лидеры стран обсудили последнее развитие ситуации вокруг мирных переговоров Украины и РФ. В частности, Путин высказал свою оценку российско-американской встречи, состоявшейся в Анкоридже.

Также Путин якобы поблагодарил Турцию за содействие в проведении переговоров между представителями Украины и России в Стамбуле.

Кроме того, в ходе разговора затрагивались некоторые двусторонние вопросы, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей.

