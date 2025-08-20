Воссоединение группы Oasis превзошло все ожидания 20.08.2025, 14:22

группа Oasis

Братья Галлахеры поделились впечатлениями.

Гитарист и автор песен известной британской группы Oasis Ноэль Галлахер впервые высказался о масштабном турне группы и возвращении на сцену с братом Лиамом Галлахером, отметив, что гордится им, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Ноэль также поделился впечатлениями о первых выступлениях после 16-летнего перерыва. Он признался, что тур «совершенно потряс» его: «Сложно подобрать слова. Каждый вечер для публики словно первый, и в этом есть особая энергия. Это действительно удивительно».

На дебютном концерте в Кардиффе братья вышли на сцену, взявшись за руки. На вопрос, был ли это эмоциональный момент, Ноэль ответил: «Мы не такие ребята», но добавил: «Здорово снова играть в одной группе с Лиамом. Я забыл, как это весело».

Галлахер признался, что недооценил масштаб шоу и энергетику публики: «Я играл в стадионах раньше, но к середине второй песни ноги у меня превратились в желе. Тем не менее это было потрясающе».

Хотя Ноэль не стал чрезмерно хвалить брата, он подчеркнул: «Лиам справляется великолепно, я горжусь им. Я бы сам не смог так выступать на стадионе».

После завершения турне по Великобритании и Ирландии Oasis продолжит выступления в Северной Америке, затем отправится в Азию, Австралию и Южную Америку. Тур планируется завершить в ноябре, хотя уже ходят слухи о возможном продлении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com