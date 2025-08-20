Воссоединение группы Oasis превзошло все ожидания
Братья Галлахеры поделились впечатлениями.
Гитарист и автор песен известной британской группы Oasis Ноэль Галлахер впервые высказался о масштабном турне группы и возвращении на сцену с братом Лиамом Галлахером, отметив, что гордится им, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
Ноэль также поделился впечатлениями о первых выступлениях после 16-летнего перерыва. Он признался, что тур «совершенно потряс» его: «Сложно подобрать слова. Каждый вечер для публики словно первый, и в этом есть особая энергия. Это действительно удивительно».
На дебютном концерте в Кардиффе братья вышли на сцену, взявшись за руки. На вопрос, был ли это эмоциональный момент, Ноэль ответил: «Мы не такие ребята», но добавил: «Здорово снова играть в одной группе с Лиамом. Я забыл, как это весело».
Галлахер признался, что недооценил масштаб шоу и энергетику публики: «Я играл в стадионах раньше, но к середине второй песни ноги у меня превратились в желе. Тем не менее это было потрясающе».
Хотя Ноэль не стал чрезмерно хвалить брата, он подчеркнул: «Лиам справляется великолепно, я горжусь им. Я бы сам не смог так выступать на стадионе».
После завершения турне по Великобритании и Ирландии Oasis продолжит выступления в Северной Америке, затем отправится в Азию, Австралию и Южную Америку. Тур планируется завершить в ноябре, хотя уже ходят слухи о возможном продлении.