Впервые с начала войны объемы торговли между Россией и Китаем начали сокращаться 2 20.08.2025, 14:51

Пекин сократил закупки почти всех ключевых сырьевых товаров у РФ.

Российско-китайская торговля впервые с начала войны начала сокращаться. Об этом со ссылкой на российского министра промышленности и торговли Антона Алиханова сообщает The Moscow Times.

«В этом году мы фиксируем определенное снижение во взаимной торговле», - заявил кремлевский управленец.

По китайским данным, за январь-июль двусторонний товарооборот снизился до 125,8 млрд долларов (-8% год к году) после почти двукратного роста в течение предыдущих трех лет.

По итогам первого полугодия Китай сократил закупки практически всех ключевых сырьевых товаров у России. Так, поставки нефти снизились на 11% (до 49,11 млн тонн), тогда как поставки нефтепродуктов упали на 28% (до 5,51 млн тонн).

Поставки СПГ упали на 13%, до 3,22 млн тонн. В случае с древесиной и углем падение составило по 10%. Поставки из Китая в РФ также снизились - на 9%. Например, поставки автомобилей обвалились на 61%. Причинами снижения объемов торговли называют санкции, а также то, что российский рынок насытился китайской продукцией - по крайней мере в некоторых сегментах.

Сокращение китайского спроса на российские товары (особенно нефть), усиливает давление на кремлевской бюджет, поскольку энергоносители выступают важнейшим источником доходов для федеральной казны.

По данным российского Минфина, за январь-июль нефтегазовые доходы бюджета упали на 18%. При этом в мае, июне и июле спад достигал около 30% год к году.

Российские аналитики считают, что бурного роста торговли с Пекином ждать не следует. При этом, по их словам, во взаимной торговле может вырасти доля «высокотехнологичной и инновационной продукции».

